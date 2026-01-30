Prima pagină » Politic » G4Media: Ilie Bolojan avertizează: „Ultimul tren” pentru partidele aflate la guvernare înainte de votul din 2028

G4Media: Ilie Bolojan avertizează: „Ultimul tren” pentru partidele aflate la guvernare înainte de votul din 2028

Premierul României și președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat că nu a purtat discuții cu lideri ai unor facțiuni din AUR sau PSD pentru a construi o majoritate parlamentară alternativă, în eventualitatea retragerii PSD de la guvernare.
Andrei Rachieru
30 ian. 2026, 16:02, Politic

Într-un interviu exclusiv acordat G4Media, Ilie Bolojan a afirmat că România dispune în prezent de „o majoritate parlamentară suficient de stabilă” care poate lua deciziile necesare pentru corectarea dezechilibrelor financiare, consolidarea economiei, absorbția fondurilor europene și susținerea dezvoltării în anii următori. Potrivit premierului, miza acestei perioade este una decisivă.

„Este, practic, ultimul nostru tren”, a spus Bolojan, apreciind că întreaga clasă politică ce se revendică drept responsabilă mai are la dispoziție aproximativ doi ani, până în 2028, pentru a demonstra că poate livra rezultate concrete pentru România.

Șeful Guvernului a explicat caracterul de urgență prin nemulțumirea tot mai accentuată din societate, alimentată de percepția nedreptăților, de sentimentul că lucrurile nu merg într-o direcție bună și de faptul că așteptările cetățenilor nu sunt îndeplinite. Aceste frustrări, a arătat el, s-au reflectat deja în voturile din 2024 și 2025.

„Dacă partidele care au guvernat ani de zile și au o responsabilitate pentru situația în care a ajuns România nu demonstrează că mai sunt utile țării, votul din 2028 va fi unul de sancționare”, a avertizat Bolojan, adăugând că atunci va fi prea târziu pentru cei care se uită doar la sondajele de opinie.

Întrebat dacă acest scenariu presupune riscul ca forțele extremiste să ajungă la putere, premierul a răspuns că votul viitor ar putea fi mai degrabă unul „împotrivă”, un vot de protest, în care cetățenii nu vor mai fi preocupați neapărat de alternativa politică aleasă, ci de sancționarea celor percepuți ca responsabili pentru eșecuri.

URMĂREȘTE AICI EMISIUNEA INTEGRALĂ:

https://youtu.be/2OMoJhqeKU8?si=NsdetGWKt5wr00HG

