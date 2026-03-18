Șefii serviciilor secrete din SUA, audiați în Congres: „Războiul va dura între 4 și 6 săptămâni. Regimul iranian a fost afectat de război, dar încă rămâne în picioare”. Care sunt evaluările pe Ucraina

Șefii comunității de informații americane, inclusiv șefii FBI și CIA, sunt audiați în comisia de informații din Senat. Comunitatea de informații a SUA estimează că numărul rachetelor capabile să lovească SUA va crește la peste 16.000 până în 2035, comparativ cu o estimare actuală de 3.000.

„Iranul nu are încă capacitatea de a dezvolta o rachetă balistică intercontinentală, deși ar putea construi una viabilă înainte de 2035, dacă guvernul său „ar încerca să își dezvolte această capacitate”, a spus Tulsi Gabbard.

Observațiile lui Gabbard au repetat o evaluare anterioară a Agenției de Informații a Apărării (ASA), dar a menționat că evaluarea va trebui actualizată după ce va fi clarificată amploarea pagubelor provocate de atacurile americane și israeliene asupra infrastructurii de rachete a Iranului.

Tulsi Gabbard: „Iranul afectat, dar încă în picioare”

Directorul Informațiilor Naționale, Tulsi Gabbard, a declarat că serviciile de informații ale SUA estimează că regimul iranian a fost afectat de război, dar încă rămâne în picioare. „Poziția strategică a Iranului a fost afectată semnificativ”, a spus ea. „Capacitatea Iranului de a proiecta putere dincolo de granițele sale a fost afectată”.

„Regimul din Iran pare să fie intact, dar în mare măsură slăbit. Capacitățile sale de proiecție a puterii militare convenționale au fost în mare parte distruse. Poziția strategică a Iranului a fost semnificativ slăbită. Dacă un regim ostil va supraviețui în Iran, acesta va încerca probabil să demareze un proces de reconstrucție a forțelor sale militare, a arsenalului de rachete și a forțelor de drone, care va dura mai mulți ani”, a spus Gabbard.

Ea a menționat că Iranul și zonele proxy controlate de Teheran sunt încă capabile să atace interesele SUA și ale aliaților săi în Orientul Mijlociu.

Potrivit ei, dacă regimul iranian va supraviețui, va avea nevoie de ani pentru a reface sistemele de rachete și drone. Gabbard a menționat că sistemele de îmbogățire a uraniului ale Iranului au fost distruse în războiul din iunie și că nu există dovezi că Iranul le reconstruiește.

Democrații din Comisia de Informații a Senatului au insistat cu întrebări despre diverse evaluări pe care agențiile de spionaj le făcuseră înainte de război cu privire la amenințarea pe care o reprezenta Iranul înainte de război. Ei au încercat să o determine să contrazică comentariile președintelui Trump. Gabbard, însă, a evitat să răspundă la întrebări, afirmând că agențiile de informații continuă să evalueze situația.

Tulsi Gabbard: „Rusia și-a menținut avantajul în războiul împotriva Ucrainei. Rusia duce un război de uzură”

„Comunitatea de informații evaluează că Rusia, China, Coreea de Nord, Iranul și Pakistanul au cercetat și dezvoltat o serie de sisteme de lansare a rachetelor noi, avansate sau tradiționale, cu încărcătură utilă nucleară și convențională, care pun patria noastră în raza de acțiune.

Comunitatea de informații evaluează că Rusia a menținut avantajul în războiul împotriva Ucrainei. Până la încheierea unui acord de pace, Moscova va continua probabil să ducă un război lent de uzură până când va considera că obiectivele sale au fost atinse”, a spus șefa comunității de informații americane, Tulsi Gabbard, despre războiul din Ucraina.

Ce spune CIA: „Războiul va dura între 4 și 6 săptămâni”

Directorul CIA, John Ratcliffe, a contestat remarcile lui Joe Kent, fostul șef al Centrului Național Antiterorist, care a spus că Iranul nu reprezenta o amenințare iminentă pentru Statele Unite înainte de atacurile actuale asupra țării.

„Cred că Iranul a fost o amenințare constantă pentru Statele Unite pentru o perioadă lungă de timp și a reprezentat o amenințare imediată în acest moment. Dacă nu i se pune nicio piedică, Iranul ar avea capacitatea de a lansa rachete care să ajungă pe teritoriul continental al Statelor Unite”, a spus Ratcliffe, directorul CIA.

Întrebat dacă este adevărat că Iranul ar putea deține o rachetă care ar putea amenința Statele Unite în termen de șase luni, John Ratcliffe, directorul CIA, nu le-a oferit senatorilor un calendar pentru momentul în care Iranul ar putea dezvolta o astfel de armă.

Cu toate acestea, el a spus că există motive întemeiate de îngrijorare cu privire la programul de rachete al Iranului, deoarece Teheranul „câștiga experiență” în rachetele cu rază lungă de acțiune. „Este unul dintre motivele pentru care degradarea capacităților de producție de rachete ale Iranului, care are loc chiar acum în cadrul Operațiunii Epic Fury, este atât de importantă pentru securitatea noastră națională”, a spus el.

John Ratcliffe, directorul CIA, a declarat că războiul din Iran va dura între patru și șase săptămâni și va avea un anumit cost, pentru că președintele Trump încearcă să „abordeze o problemă veche de 47 de ani”. El a spus că Iranul este o forță destabilizatoare în Orientul Mijlociu, „una care, sincer, a fost udată, hrănită și susținută de politicile administrațiilor anterioare, care i-au permis să devină amenințarea care este”.