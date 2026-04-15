WSJ: SUA și Iranul vor participa la a doua rundă de negocieri. Armistițiul, prelungit cu 2 săptămâni

SUA și Iranul iau în considerare prelungirea armistițiului care se încheie marți cu încă două săptămâni, pentru a oferi mai mult timp pentru negocierea unui acord de pace, potrivit unei persoane familiarizate cu situația, citate de Bloomberg.

Mediatorii încearcă să organizeze discuții tehnice pentru a rezolva cele mai controversate probleme. Acestea includ redeschiderea Strâmtorii Ormuz și îmbogățirea nucleară a Iranului, au spus ei.

Dacă vor avea succes, aceste discuții ar putea deschide calea către următoarea rundă de negocieri între înalți oficiali din aceste țări, a declarat persoana respectivă.

A doua rundă de negocieri, tot la Islamabad

În paralel, SUA și Iranul au convenit să organizeze o a doua rundă de discuții, dar nu au stabilit încă o dată și o oră, relatează The Wall Street Journal (WSJ), citând surse. Potrivit surselor ziarului, „progresul este lent”.

Nici Iranul, nici SUA nu doresc o revenire la lupte, a declarat o altă persoană familiarizată cu discuțiile.

Surse de la postul de televiziune pakistanez Geo TV oferă informații diferite. Potrivit acestora, negocierile ar putea avea loc la Islamabad la sfârșitul săptămânii viitoare. Iranul și SUA fac schimb de mesaje prin intermediul unor intermediari pakistanezi, a declarat un oficial iranian pentru postul de televiziune.

Potrivit Geo TV, delegația americană, ca și în prima rundă, îi va include pe vicepreședintele J.D. Vance, trimisul prezidențial special al SUA, Steve Witkoff, și antreprenorul Jared Kushner. Delegația iraniană îi va include pe președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, și pe ministrul de externe, Abbas Araghchi.

Prima rundă de discuții dintre SUA și Iran a avut loc la Islamabad pe 11 aprilie. Părțile nu au reușit să ajungă la un acord. Președintele american Donald Trump a menționat programul nuclear iranian și transportul maritim din Strâmtoarea Ormuz drept cele mai controversate chestiuni. Președintele american a permis o nouă rundă de discuții în zilele următoare.

Președintele american Donald Trump a minimalizat marți posibilitatea reluării luptelor, declarând pentru Fox Business că războiul de aproape șapte săptămâni este „aproape de sfârșit”.

Conflictul, început de SUA și Israel pe 28 februarie cu un bombardament asupra Iranului, a adus pagube uriașe Republicii Islamice în ceea ce privește armata și infrastructura sa. Contraatacurile Iranului au provocat ravagii în tot Orientul Mijlociu și – având în vedere că Teheranul aproape a închis Strâmtoarea Hormuz, o zonă vitală, au dus la o creștere vertiginosă a prețurilor la energie, afectându-l pe Trump din punct de vedere politic.

Totuși, principalele probleme dintre SUA și Iran vor fi departe de a fi ușor de rezolvat. Iranul a insistat mult timp că are dreptul de a îmbogăți uraniu în scopuri civile, în timp ce Trump a spus că acest lucru ar trebui interzis pentru a-l împiedica să construiască vreodată o armă nucleară. SUA și Israelul au declarat, de asemenea, că stocul Iranului de uraniu puternic îmbogățit trebuie predat sau distrus.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a declarat miercuri reporterilor că utilizarea pașnică a energiei nucleare de către țară „nu poate fi revocată”, deși nivelul și tipul de îmbogățire a uraniului sunt „negociabile”.

Nu este clar dacă Israelul este în favoarea unei prelungiri a armistițiului cu Iranul, deși a declarat anterior că va urma exemplul Washingtonului. Cabinetul de securitate israelian se întrunește miercuri seară pentru a discuta un posibil armistițiu în Liban, unde Israelul duce un război paralel împotriva Hezbollah-ului susținut de Iran, a relatat rețeaua de radio și televiziune Kan din Israel.

Strâmtoarea Ormuz, prin care circulă în mod normal aproximativ o cincime din rezervele mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate, rămâne practic închisă. SUA au început luni o blocadă a navelor care ies sau intră din porturile iraniene, lucru criticat de Iran și semnalat că ar putea reprezenta o încălcare a armistițiului, convenit pe 7 aprilie. Armistițiul respectiv nu a inclus conflictul din Liban.

Vicepreședintele lui Trump, JD Vance, și președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, s-au întâlnit sâmbătă seara în Islamabad, capitala Pakistanului, ca parte a eforturilor de a pune capăt conflictului. Acestea s-au încheiat fără un acord.