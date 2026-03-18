Criza bugetului se mută la vârful coaliției: Surse: Grindeanu a convocat liderii puterii joi dimineața

Scandalul din jurul bugetului de stat pe 2026 se prelungește în ziua de joi, după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a convocat o ședință a coaliției de guvernare pentru joi dimineață, la ora 10.00, în biroul său de la Camera Deputaților, potrivit surselor Mediafax. La discuții au fost invitați liderii partidelor din coaliție, inclusiv premierul Ilie Bolojan, în încercarea de a debloca disputa legată de amendamentele PSD și de parcursul proiectului de buget în Parlament.
Gabriel Negreanu
18 mart. 2026, 20:49, Politic

Discuțiile asupra bugetului de stat pentru 2026 au fost suspendate miercuri în comisiile reunite de buget-finanțe, pe fondul unui nou blocaj politic în coaliția de guvernare, iar plenul reunit programat pentru miercuri seara a fost amânat. Liderii coaliției urmează să reia joi, de la ora 10.00, negocierile pe amendamentele propuse de PSD, în timp ce calendarul inițial al adoptării bugetului a fost dat peste cap.

Votul final asupra bugetului fusese programat pentru joi, după ce amendamentele discutate în ultimele zile în comisii urmau să intre în dezbaterea decisivă din Parlament. După amânările succesive de miercuri, nu mai este clar dacă și în ce măsură acest program mai poate fi respectat.

Scandalul a escaladat

Tensiunile au escaladat după ce PSD a amenințat că nu va vota anexele 1 și 2 ale bugetului dacă nu este identificată suma de 1,1 miliarde de lei solicitată pentru măsuri sociale destinate pensionarilor și persoanelor cu venituri reduse. Senatorul PSD Daniel Zamfir a transmis explicit, în timpul schimbului de replici cu ministrul Finanțelor, că partidul nu va susține anexele fără această sumă.

În lipsa voturilor PSD, PNL și USR nu aveau majoritatea necesară pentru continuarea lucrărilor, ceea ce a dus la suspendarea ședinței comisiilor pentru a doua oară în aceeași zi. Un parlamentar a descris situația drept „o pauză peste pauză”, în timp ce liderii coaliției s-au retras în biroul președintelui PSD, Sorin Grindeanu, pentru a încerca deblocarea crizei.

Miza disputei este amendamentul PSD care prevedea suplimentarea cu 1,1 miliarde de lei a bugetului Ministerului Muncii pentru ajutoare sociale. Ministerul Finanțelor s-a opus, invocând impactul asupra deficitului bugetar. La reluarea votului în comisie, amendamentul nu a întrunit numărul necesar de voturi: 23 „pentru”, 19 „împotrivă” și o abținere, sub pragul de 26 de voturi considerat necesar de conducerea ședinței.

De aici a pornit conflictul procedural și politic. PSD a contestat modul de calcul al majorității, acuzând că prezența parlamentarilor AUR în sală, fără exprimarea votului, a fost folosită pentru blocarea amendamentului. PNL și USR au susținut însă că simpla prezență în sală ridică pragul necesar pentru adoptare, indiferent dacă unii parlamentari aleg să nu voteze.

AUR a confirmat că neparticiparea la vot a fost „o opțiune politică”, liderul senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu, susținând că partidul nu poate valida un amendament pe care îl consideră „nedemocratic și neconstituțional”. Tocmai această formulă, „prezent, dar nu votez”, a devenit nucleul blocajului.

Acuzații în coaliție

În paralel, acuzațiile între partide s-au intensificat. PNL și USR au vorbit despre o posibilă înțelegere PSD-AUR pentru blocarea dezbaterilor, în timp ce PSD a acuzat partenerii de coaliție că folosesc proceduri parlamentare pentru a respinge măsuri sociale. Deputata PNL Raluca Turcan a afirmat că PSD „a blocat bugetul” și „a pus sub semnul întrebării plata salariilor, pensiilor și ajutoarelor sociale”, iar Mircea Abrudean a avertizat că, fără un buget adoptat la timp, „statul începe să funcționeze cu frâna trasă”.

De cealaltă parte, Sorin Grindeanu a respins criticile liberalilor și a transmis că PSD nu va renunța la solicitările sociale. „PSD merge până la capăt pentru copiii cu dizabilități și pensionari. Nu cedăm șantajului”, a declarat liderul social-democrat.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus că este dispus să caute soluții pentru pachetul cerut de PSD, cu condiția identificării unei surse de finanțare. PNL și USR au propus ca suma să fie acoperită din fonduri europene, variantă respinsă de PSD, care susține că aceste fonduri nu oferă suficiente garanții pentru plata efectivă a ajutoarelor.

În încercarea de a debloca situația, UDMR a propus o formulă de compromis: includerea celor 1,1 miliarde de lei în buget sub forma unor credite de angajament, urmând ca la prima rectificare bugetară suma să fie transformată în credite bugetare. Soluția ar permite, cel puțin teoretic, angajarea cheltuielii acum și alocarea efectivă a banilor ulterior.

Până la noi negocieri în coaliție, adoptarea bugetului de stat pentru 2026 rămâne însă incertă, iar blocajul politic riscă să împingă și mai mult calendarul parlamentar.

Recomandarea video

Judecătoarea Ramona Milu, membră CSM, numără elefanții din sufrageria Justiției
G4Media
Ce greutate trebuie să ai, ca bărbat, în funcție de înălțimea și de vârsta ta. Am făcut calculul complet
Gandul
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Cancan
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport
China forjează un material de 10 ori mai puternic decât oțelul: un cablu de 2 milimetri poate trage un autobuz cu 54 de oameni la bord
Libertatea
Rețeta de post preferată de duhovnicul Arsenie Boca. Preparatul simplu care te va cuceri!
CSID
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Promotor