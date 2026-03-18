Miruță acuză PSD că a jucat la două capete: Blocajele politice nu plătesc salarii

„Blocajele politice nu plătesc salarii, nu construiesc autostrăzi și nu cresc siguranța României. Le plătesc oamenii. În astfel de momente, nu e nevoie de voci mai puternice, ci de minți mai limpezi. PSD a jucat la două capete: în Coaliție, dar și cu AUR. Tot ce au reușit este să ajungă într-o situație umilitoare pentru ei și nedreaptă pentru toată țara – să întârzie, din nou, adoptarea bugetului României. Să ne uităm la fapte”, spune Radu Miruță, pe Facebook.

Acesta amintește că atunci când Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a început mandatul, toți știau unde se află România și cât de gravă este situația bugetară: „Bugetul țării era la marginea prăpastiei, iar acest Executiv a avut obligația să ia măsuri grele, nepopulare, dar necesare, dacă nu vrem să lăsăm copiilor noștri o țară împovărată și aproape falită. Toți știau asta. Inclusiv PSD. Mai mult: PSD a fost parte la fiecare decizie”.

Miruță: PSD să cheme la răspundere miniștrii din ultimii 35 de ani

În această situație, Miruță cere PSD ca dacă „este atât de revoltat de cât de greu trăiesc mulți români”, să îi cheme la răspundere pe miniștrii pe care i-a avut în ultimii 35 de ani la Muncă, Economie, Fonduri Europene și Finanțe.

„Pensiile și salariile din România sunt și rezultatul felului în care acești miniștri și-au făcut sau nu și-au făcut treaba. Eu cred că mulți pensionari au nevoie de o dublare a pensiei, salariile ar trebui mai mari pentru toată lumea, dar atât poate țara asta astăzi. Aici a fost adusă după ani și ani de cheltuieli iresponsabile. E greu pentru PSD să fie credibili cum că le-ar păsa de viața oamenilor fără să facă mai întâi ceea ce refuză de nouă luni: să trimită acasă protejații din ministere, din consilii de administrație și din companiile de stat. Să spună clar cât economisește bugetul după ce oprește această risipă și ce face concret cu acei bani. Acolo începe seriozitatea. Nu în declarațiile de presă cum că împart ce n-au la toată lumea, ci în propria curte, cu decizii și fapte. Când vii cu propuneri pentru care nu spui de unde sunt bani, se numește minciună. Așa cum minciună a fost și promisiunea de anul trecut, înainte de alegeri, că vor crește pensiile militare. Au făcut o lege despre care știau că nu stă în picioare, s-au lăudat cu ea, apoi au lăsat-o să se prăbușească la Curtea Constituțională, într-un joc cinic, pe care l-au calculat la fiecare pas. Iar dacă tot vorbim despre nedreptățile din sistemul de pensii militare, poate PSD își întreabă ministru Muncii din 2017, de ce, atunci a luat decizii care au produs exact aceste dezechilibre”, acuză ministrul USR.

Radu Miruță afirmă că „România merită mai mult decât această gargară ieftină”, mai ales că oamenii fac, de șase luni, sacrificii pentru a putea fi reparate greșelile și dezechilibrele lăsate în urmă de guvernarea anterioară.

„Cetățenii și-au făcut datoria față de stat. Acum este rândul statului să fie responsabil. Și este rândul politicienilor să arate ce sunt cu adevărat: oameni de stat sau simpli combinatori, care au împrumutat discursul extremiștilor și l-au ambalat în ipocrizie. Bugetul nu este un joc de orgolii. Este instrumentul prin care țara funcționează: pensii, investiții, apărare, educație. Fiecare zi de întârziere înseamnă incertitudine pentru milioane de români și frână pentru economie”, mai spune ministrul Apărării.