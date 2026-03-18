Ajutoarele pentru pensionari în buget, blocate. Manole: „Au făcut absolut nimic”

Manole a declarat că 2,8 milioane de pensionari și 300.000 de copii trebuie să știe că PNL, USR și AUR nu au pus nicio soluție pe masă.

El a subliniat că asistența socială din bugetul Ministerului Muncii este mai mică cu 1,1 miliarde de lei față de alocarea anterioară. Ministerul pierde aproape 8 miliarde de lei în total în bugetul pe 2026.

„Cifrele spun adevărul și nu vor putea fi contrazise de nimeni”, a declarat ministrul. El a respins afirmațiile privind alocarea de 1,7 miliarde de lei, argumentând că nu există nicio lege în vigoare care să prevadă această sumă.

AUR, acuzat de inconsistență

Manole a atacat dur conduita AUR în vot. El a reamintit că, luni, la bugetul Ministerului Muncii, AUR votase în sens complet opus față de miercuri, pe același subiect, fără niciun argument în plus sau în minus.

Ministrul a catalogat această schimbare drept incoerență totală. El a adăugat că nu are nicio așteptare ca AUR să contribuie vreodată cu ceva în favoarea pensionarilor, a copiilor cu dizabilități sau a mamelor.

Manole a respins și speculațiile despre o relație între PSD și AUR. El a reamintit că unicul partid care a semnat o moțiune cu AUR în actualul Parlament este USR.

PSD merge mai departe în plen

Ministrul a anunțat că PSD va susține amendamentele și în plenul reunit. Votul final pe buget este așteptat joi. El a spus că există o datorie față de milioanele de cetățeni afectați, indiferent de configurația politică.

Referitor la ieșirea PSD de la guvernare, Manole a evitat un răspuns direct. A anunțat o consultare în partid, cu aproximativ 5.000 de membri, după care se va lua o decizie. El a admis că votul de miercuri va cântări în această decizie.

Dacă amendamentele nu trec nici în plen, PSD ia în calcul modificarea pragurilor pentru ajutoarele sociale, pentru a acorda sprijin cel puțin parțial categoriilor vizate.