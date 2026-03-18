Fritz: PSD să înțeleagă că nu se poate vota până iese cum vrea PSD

„USR respinge propunerea PSD. De ce nu am votat pentru acest amendament și de ce deja în guvern și în coaliție am fost împotriva acestor propuneri este pentru că am spus foarte clar că nu putem să creștem deficitul, pentru că orice creștere a deficitului crește și prețurile și lovește fix în acești oameni pe care PSD pretinde că vrea să îi protejeze”, a spus Fritz.

Fritz cere PSD să accepte că nu există o majoritate pentru ideea lor, nici în cadrul coaliției, nici cu alte partide aflate în opoziție și să meargă mai departe și să dea un buget pentru țară.

Întrebat cu ce propunere merge joi dimineața la Sorin Grindeanu, Dominic Fritz a spus că merge cu propunerea „de a nu vota de câte ori e nevoie pentru a ieși ceea ce își dorește PSD”, ci de a respecta votul de miercuri din comisie, în care de două ori s-a votat, de două ori nu s-a găsit o majoritate.

„Au avizat cu ministerele lor acest buget, a fost agreat în guvern, au spus că o să mai vedem în Parlament cu amendamente ca să vedem care este voința parlamentară. Dar iată că astăzi știm care este voința parlamentară”, a mai spus președintele USR.

Totodată, Dominic Fritz a mai spus că dacă PSD are idei altele decât cele agreate, „ar trebui ei să vină și cu sursa de finanțare”.

„Înțeleg că unii își doresc să taie de la investiții și să bage la funcționare, la cheltuieli curente, dar este fix politica care ne-a adus la un deficit de 10%. Când înțelege PSD că aceste politici nu funcționează, aceste politici duc la creșterea prețurilor și aceste politici sunt falimentare pentru România?”, întreabă Fritz.