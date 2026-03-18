Fritz: PSD să înțeleagă că nu se poate vota până iese cum vrea PSD

Președintele USR, Dominic Fritz, spune, miercuri seara, că nu se va putea vota în comisii de câte ori este nevoie pentru a ieși cum dorește PSD și că social-democrații trebuie să înțeleagă că politicile cerute ar scădea puterea de cumpărare a celor cărora li se promite un trai mai bun.
Laura Buciu
18 mart. 2026, 19:38, Politic

„USR respinge propunerea PSD. De ce nu am votat pentru acest amendament și de ce deja în guvern și în coaliție am fost împotriva acestor propuneri este pentru că am spus foarte clar că nu putem să creștem deficitul, pentru că orice creștere a deficitului crește și prețurile și lovește fix în acești oameni pe care PSD pretinde că vrea să îi protejeze”, a spus Fritz.

Fritz cere PSD să accepte că nu există o majoritate pentru ideea lor, nici în cadrul coaliției, nici cu alte partide aflate în opoziție și să meargă mai departe și să dea un buget pentru țară.

Întrebat cu ce propunere merge joi dimineața la Sorin Grindeanu, Dominic Fritz a spus că merge cu propunerea „de a nu vota de câte ori e nevoie pentru a ieși ceea ce își dorește PSD”, ci de a respecta votul de miercuri din comisie, în care de două ori s-a votat, de două ori nu s-a găsit o majoritate.

„Au avizat cu ministerele lor acest buget, a fost agreat în guvern, au spus că o să mai vedem în Parlament cu amendamente ca să vedem care este voința parlamentară. Dar iată că astăzi știm care este voința parlamentară”, a mai spus președintele USR.

Totodată, Dominic Fritz a mai spus că dacă PSD are idei altele decât cele agreate, „ar trebui ei să vină și cu sursa de finanțare”.

„Înțeleg că unii își doresc să taie de la investiții și să bage la funcționare, la cheltuieli curente, dar este fix politica care ne-a adus la un deficit de 10%. Când înțelege PSD că aceste politici nu funcționează, aceste politici duc la creșterea prețurilor și aceste politici sunt falimentare pentru România?”, întreabă Fritz.

 

Recomandarea video

Judecătoarea Ramona Milu, membră CSM, numără elefanții din sufrageria Justiției
G4Media
Cataramă aruncă bomba: Soluția pentru România ar fi un guvern PNL-AUR/Progresiștii trebuie scoși de la guvernare
Gandul
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Cancan
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport
China forjează un material de 10 ori mai puternic decât oțelul: un cablu de 2 milimetri poate trage un autobuz cu 54 de oameni la bord
Libertatea
Rețeta de post preferată de duhovnicul Arsenie Boca. Preparatul simplu care te va cuceri!
CSID
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Promotor