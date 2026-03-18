Prima pagină » Politic » Fritz acuză PSD că blocajul bugetar e pretext pentru ruperea coaliției

Președintele USR, Dominic Fritz, acuză PSD că blocajul pe bugetul de stat nu este o căutare de compromis, ci un pretext pentru ruperea coaliției și testarea unor alianțe alternative cu AUR. Fritz anunță că va convoca un comitet politic luni și cere PSD să decidă clar dacă rămâne în actuala guvernare.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Andreea Tobias
18 mart. 2026, 19:46, Politic

Fritz a enumerat trei „dovezi” recente ale apropierii PSD de AUR.

Social-democrații au votat cu AUR o moțiune de cenzură împotriva ministrei Diana Buzoianu. Au votat cu AUR amânarea numirii noului Avocat al Poporului, deși fusese deja agreat în coaliție. Miercuri, au încercat – fără succes – să treacă cu voturile AUR o majorare uriașă a cheltuielilor publice.

„E evident că PSD testează alte variante. Blocajul bugetului face parte dintr-o strategie mai mare”, a declarat Fritz.

USR convoacă comitet politic luni

Liderul USR a anunțat că va reuni luni comitetul politic al partidului pentru a analiza situația și a decide cum se raportează USR la tendința PSD de a căuta noi alianțe. A genera crize artificiale într-un context internațional dificil este ultimul lucru la care se așteaptă românii.

Referitor la scenariile vehiculate – înlocuirea premierului Bolojan sau eliminarea USR de la guvernare – Fritz a fost direct: „PSD poate să aibă ce fantezii vor. Important este să își asume o poziție clară: vor coaliția sau vor să guverneze cu AUR”.

Bolojan rămâne cu susținerea USR

Fritz a respins orice speculație privind schimbarea premierului. El a reamintit că protocolul de coaliție acordă PNL dreptul de a propune premierul, iar PNL l-a propus pe Ilie Bolojan.

„Bolojan are susținerea noastră. Toate visele că alte partide decid cine conduce în alte partide sunt absolut greșite”, a spus Fritz.

Motorina și pericolul crizei din Iran

Fritz a comentat și depășirea pragului de 10 lei pe litru de motorină în unele stații din țară. El consideră că o decizie de intervenție a statului ar afecta bugetul și că tocmai de aceea adoptarea urgentă a unui buget responsabil este esențială.

„Dacă războiul din Iran nu se încheie repede, s-ar putea să vedem o creștere masivă a prețurilor, nu un vârf temporar. Asta ar fi o catastrofă pentru toată România”, a avertizat Fritz. El a adăugat că a discutat situația atât cu premierul Bolojan, cât și cu președintele Nicușor Dan, care urmărește cu atenție evoluțiile.

„Mingea este acum în curtea PSD”, a concluzionat liderul USR.

