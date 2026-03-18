Fritz acuză PSD că blocajul bugetar e pretext pentru ruperea coaliției

Fritz a enumerat trei „dovezi” recente ale apropierii PSD de AUR.

Social-democrații au votat cu AUR o moțiune de cenzură împotriva ministrei Diana Buzoianu. Au votat cu AUR amânarea numirii noului Avocat al Poporului, deși fusese deja agreat în coaliție. Miercuri, au încercat – fără succes – să treacă cu voturile AUR o majorare uriașă a cheltuielilor publice.

„E evident că PSD testează alte variante. Blocajul bugetului face parte dintr-o strategie mai mare”, a declarat Fritz.

USR convoacă comitet politic luni

Liderul USR a anunțat că va reuni luni comitetul politic al partidului pentru a analiza situația și a decide cum se raportează USR la tendința PSD de a căuta noi alianțe. A genera crize artificiale într-un context internațional dificil este ultimul lucru la care se așteaptă românii.

Referitor la scenariile vehiculate – înlocuirea premierului Bolojan sau eliminarea USR de la guvernare – Fritz a fost direct: „PSD poate să aibă ce fantezii vor. Important este să își asume o poziție clară: vor coaliția sau vor să guverneze cu AUR”.

Bolojan rămâne cu susținerea USR

Fritz a respins orice speculație privind schimbarea premierului. El a reamintit că protocolul de coaliție acordă PNL dreptul de a propune premierul, iar PNL l-a propus pe Ilie Bolojan.

„Bolojan are susținerea noastră. Toate visele că alte partide decid cine conduce în alte partide sunt absolut greșite”, a spus Fritz.

Motorina și pericolul crizei din Iran

Fritz a comentat și depășirea pragului de 10 lei pe litru de motorină în unele stații din țară. El consideră că o decizie de intervenție a statului ar afecta bugetul și că tocmai de aceea adoptarea urgentă a unui buget responsabil este esențială.

„Dacă războiul din Iran nu se încheie repede, s-ar putea să vedem o creștere masivă a prețurilor, nu un vârf temporar. Asta ar fi o catastrofă pentru toată România”, a avertizat Fritz. El a adăugat că a discutat situația atât cu premierul Bolojan, cât și cu președintele Nicușor Dan, care urmărește cu atenție evoluțiile.

„Mingea este acum în curtea PSD”, a concluzionat liderul USR.