Tuneluri, viaducte și 500 de oameni în ture de noapte. Cum avansează autostrada care taie Carpații

Crește progresiv ritmul de lucru pe una dintre cele mai dificile secțiuni ale autostrăzii Sibiu-Pitești – A1- pe măsură ce vremea se îmbunătățește, anunță Cristian Pistol, directorul CNAIR.

Asocierea de constructori turci (Mapa-Cenghiz) lucrează în șantier, 24 de ore din 24, cu 500 de muncitori și 150 de utilaje, acolo unde frontul de lucru o permite.

Pe Sectorul 1 se lucrează la un viaduct și la montarea cofrajului pentru deschiderea principală, iar stadiul fizic pe această structură a ajuns la 64%.

Pe Sectorul 2 se lucrează la 5 viaducte, iar progresul fizic este cuprins între 14-72%.

Pe Sectorul 3 se execută foraje pentru piloții și radierele altor două viaducte.

Au fost transportate în șantier și primele tronsoane de grinzi metalice, iar în următoarea perioadă va începe asamblarea acestora.

La Tunelul Boița 1, format din două galerii (264 metri, galeria dreaptă și 247 metri, galeria stângă), se consolidează portalul de intrare. Aici, stadiul fizic este de 4 %, iar în următoarele săptămâni vor începe excavațiile în galerii.

La tunelul de la Robești lucrările au ajuns la un stadiu de 21%. În galeria stângă s-au excavat 520 m din 900 m, iar în cea dreaptă s-au excavat 519 m din 900m.

Stadiul fizic pe întregul șantier este de 9%. Ritmul de lucru va crește după obținerea Acordului de Mediu Revizuit care va permite eliberarea Autorizațiilor de Construire pentru restul sectoarelor.

Secțiunile 2 și 3 formează tronsonul montan al autostrăzii Sibiu-Pitești (A1). Traversează efectiv Munții Carpați și sunt cele mai complexe segmente ale acestei autostrăzi.

Când întreaga autostradă Sibiu-Pitești va fi finalizată, România va beneficia de o conexiune neîntreruptă pe Coridorul 4 Pan-european (circa 850 km de drum de mare viteză de la Constanța la Nădlac). Asta va aduce noi oportunități de dezvoltare strategică și economică.