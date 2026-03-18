Tuneluri, viaducte și 500 de oameni în ture de noapte. Cum avansează autostrada care taie Carpații

500 de muncitori, 150 de utilaje, ture de 24 de ore - acesta este ritmul de pe cel mai greu șantier de autostradă din România. Viaducte între 14 și 72% stadiu fizic, tuneluri în excavare, primele grinzi metalice sosite în șantier. Autostrada care taie Carpații prinde viteză.
Andreea Tobias
18 mart. 2026, 17:38, Economic
Crește progresiv ritmul de lucru pe una dintre cele mai dificile secțiuni ale autostrăzii Sibiu-Pitești – A1- pe măsură ce vremea se îmbunătățește, anunță Cristian Pistol, directorul CNAIR.
Asocierea de constructori turci (Mapa-Cenghiz) lucrează în șantier, 24 de ore din 24, cu 500 de muncitori și 150 de utilaje, acolo unde frontul de lucru o permite.
Pe Sectorul 1 se lucrează la un viaduct și la montarea cofrajului pentru deschiderea principală, iar stadiul fizic pe această structură a ajuns la 64%.
Pe Sectorul 2 se lucrează la 5 viaducte, iar progresul fizic este cuprins între 14-72%.
Pe Sectorul 3 se execută foraje pentru piloții și radierele altor două viaducte.
Au fost transportate în șantier și primele tronsoane de grinzi metalice, iar în următoarea perioadă va începe asamblarea acestora.

Autostrada Sibiu-Pitești, 500 de muncitori și 150 de utilaje non-stop. Cum arată șantierul

La Tunelul Boița 1, format din două galerii (264 metri, galeria dreaptă și 247 metri, galeria stângă), se consolidează portalul de intrare.
Aici, stadiul fizic este de 4 %, iar în următoarele săptămâni vor începe excavațiile în galerii.
La tunelul de la Robești lucrările au ajuns la un stadiu de 21%.
În galeria stângă s-au excavat 520 m din 900 m, iar în cea dreaptă s-au excavat 519 m din 900m.
Stadiul fizic pe întregul șantier este de 9%. Ritmul de lucru va crește după obținerea Acordului de Mediu Revizuit care va permite eliberarea Autorizațiilor de Construire pentru restul sectoarelor.
Secțiunile 2 și 3 formează tronsonul montan al autostrăzii Sibiu-Pitești (A1). Traversează efectiv Munții Carpați și sunt cele mai complexe segmente ale acestei autostrăzi.
Când întreaga autostradă Sibiu-Pitești va fi finalizată, România va beneficia de o conexiune neîntreruptă pe Coridorul 4 Pan-european (circa 850 km de drum de mare viteză de la Constanța la Nădlac). Asta va aduce noi oportunități de dezvoltare strategică și economică.
Secțiunea 2, Boița – Cornetu a autostrăzii Sibiu-Pitești are o lungime de 31,33 km. Este ființată prin Programul Transport, iar valoarea contractului este de 4,25 miliarde lei (fără TVA).

