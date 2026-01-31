Prima pagină » Social » Bătaie între mai mulți nepalezi într-un bar din Capitală. Patru bărbați, plasați sub control judiciar

Bătaie între mai mulți nepalezi într-un bar din Capitală. Patru bărbați, plasați sub control judiciar

Patru bărbați au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, în urma unui scandal produs în sediul unei societăți comerciale din Sectorul 4 al Capitalei. În bătaia produsă într-un bar au fost implicați cetățeni nepalezi.
Ilie Bolojan despre relația cu SUA: Rolul SUA va rămâne determinant în această parte de Europa
Ilie Bolojan despre relația cu SUA: Rolul SUA va rămâne determinant în această parte de Europa
Premierul, despre bugetul Apărării pe 2026: Nu avem cum să ne ducem la 5%
Premierul, despre bugetul Apărării pe 2026: Nu avem cum să ne ducem la 5%
Reforma în administrație și măsurile de relansare economică vor fi adoptate la pachet, anunță premierul
Reforma în administrație și măsurile de relansare economică vor fi adoptate la pachet, anunță premierul
Bolojan, despre PNRR: Există un risc de a nu absorbi toată suma
Bolojan, despre PNRR: Există un risc de a nu absorbi toată suma
Bolojan: Creșterea presiunii sociale pe Guvern este o constantă
Bolojan: Creșterea presiunii sociale pe Guvern este o constantă
Cosmin Pirv
31 ian. 2026, 13:03, Social

Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii au dispus măsura controlului judiciar față de patru bărbați, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Polițiștii au fost sesizați în 23 ianuarie cu privire la faptul că într-un bar din Sectorul 4 ar fi avut loc o agresiune între mai multe persoane.

Din primele verificări făcute de polițiștii deplasați la fața locului a rezultat că, pe fondul consumului de alcool, între aceștia ar fi izbucnit un conflict spontan, care a degenerat într-o bătaie.

Administratorul barului a declarat că, în urma altercației, au fost distruse mai multe obiecte de mobilier și elemente specifice unității, însă nu a dorit să formuleze plângere.

În urma scandalului, unul dintre bărbați prezenta o rană la nivelul capului, acesta fiind evaluat de un echipaj medical sosit la fața locului, care i-a acordat îngrijiri medicale, însă persoana în cauză a refuzat transportul la spital.

De asemenea, alți trei bărbați prezentau leziuni superficiale la nivelul feței, însă nu au solicitat îngrijiri medicale.

Persoanele implicate au fost duse la sediul Secției 16 Poliție, în vederea stabilirii situației de fapt și a întocmirii actelor procedurale, fără ca vreuna dintre acestea să dorească formularea unei plângeri prealabile.

Cazul a fost preluat de polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Secției 16 Poliție. Față de patru bărbați a fost dispusă începerea urmăririi penale, iar ulterior a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar pentru 60 de zile.

Citește și

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Se poate și așa! Cât a plătit un bucureștean pentru o cursă Uber de 55 de minute, la oră de vârf
Gandul
Gafa lui Bobonete de la Românii au Talent. Gestul TOTAL deplasat făcut de jurat: 'Oare or exista și..'
Cancan
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport
Misterul mormântului princiar descoperit într-o biserică faimoasă din România. Marea enigmă, pe cale să fie deslușită după mai bine de 100 de ani
Libertatea
Leguma de 2 lei care te ferește cel mai bine de gripă. Se găsește în orice market din România, chiar și iarna
CSID
Mai rapid decât Dacia: brandul chinez care a cucerit piața românească într-un timp record
Promotor