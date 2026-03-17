Călin Georgescu face apel la „oamenii bogați”: Salvați ca binefăcători agricultura românească și poporul vă va mulțumi

La ieșirea din sediul Poliției din Buftea, unde s-a prezentat pentru semnarea controlului judiciar, fostul candidat la președinția României, Călin Georgescu, a făcut declarații în fața susținătorilor adunați în fața instituției.
Andrei Rachieru
17 mart. 2026, 11:35, Politic

Călin Georgescu a declarat că agricultura românească se află într-o situație dificilă din cauza creșterii prețurilor la energie și îngrășăminte.

„Când prețul la petrol crește, cresc prețurile lucrărilor agricole. Crește prețul la gaz și crește prețul la îngrășăminte. Cresc prețurile la transport, automat crește prețul la lanțul alimentar”, a spus Georgescu, amintind că aceste evoluții pun agricultura „aproape de colaps”.

Fostul candidat a făcut un apel către persoanele cu averi mari din România.

„Fiți voi binefăcătorii agriculturii românești. Salvați agricultura românească, pe țăranul român. Fiți parte din patrie și poporul vă va mulțumi”, a declarat Călin Georgescu..

El a subliniat că lăcomia nu reprezintă putere și că „compasiunea și milostenia da”, amintind că perioada Postului Mare este un moment potrivit pentru acte de binefacere.

„Invit pe toți să fim într-o chemare, unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu, în această perioadă sfântă”, a conchis Georgescu.

