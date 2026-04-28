Călin Georgescu, după ieșirea de la ÎCCJ: România are resurse, are putere, dar nu și un guvern pe măsura ei

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a mers marți dimineață la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care urmează să decidă dacă cel de-al doilea dosar al său se întoarce la Parchet sau dacă poate începe judecata pe fond. Este vorba despre dosarul în care acesta este acuzat de complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

La ieșirea de la ICCJ, Călin Georgescu a făcut o scurtă declarație de presă în fața jurnaliștilor, susținând că România traversează o perioadă de vulnerabilitate economică majoră și acuzând guvernul de „decizii haotice” și pierderea controlului asupra resurselor strategice.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a susținut că țara „depinde covârșitor de extern” și că „produce prea puțin”, afirmând că „prin decizii haotice și anti-românești se creează dezechilibre majore care afectează profund poporul român”.

Georgescu a mai avertizat și asupra unui posibil șoc economic generat de creșterea prețului petrolului: „Indiferent când și cum va fi pace […], situația va duce la creșterea prețului petrolului într-un mod radical foarte curând. Când prețul petrolului crește, cresc prețurile și costurile la toate sectoarele. Șocul economiei în aceste situații va fi uriaș în câteva luni și va fi resimțit în mod special în Europa”.

El a continuat susținând că România este „o țară șubredă, foarte șubredă, care nu produce nimic intern, care are datorii mari și dezechilibre economice imense”, și a avertizat că vulnerabilitatea ar putea deveni „extremă în perioada următoare”.

În legătură cu politica fiscală, Georgescu a afirmat că o parte semnificativă din TVA nu ajunge la buget.

„O mare parte din TVA și așa crescut excesiv nu ajunge la buget. Practic se pierd zeci de miliarde anuale. Problema nu este doar că se taxează iresponsabil, ci cât se pierde prin evaziune fiscală”, a spus Georgescu.

Fostul candidat la prezidențiale a lansat critici și privind posibilitatea vânzării unor active strategice ale statului, menționând porturi, aeroporturi și companii energetice.

„Sunt pentru poporul român, construite pentru următoarele generații, care produc venituri pe termen lung și țin în picioare economia. Odată vândute, nu mai vin venituri. Odată vândute, nu mai avem țară”, a afirmat acesta.

„Forța noastră este că nu renunțăm. Eu nu renunț și nu cedez (…) Indiferent ce s-ar întâmpla, poporul român trebuie să fie demn, să știe ce vrea, să înțeleagă ce poate și că România are resurse, România are oameni, România are putere, nu are însă un guvern pe măsura ei”, a transmis Călin Georgescu în finalul mesajului său.