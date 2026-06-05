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Dan Dungaciu: „Noi nu ne-am dus la consultări pentru premier Georgescu”

Prim–vicepreședintele AUR Dan Dungaciu a spus că AUR „nu s-a dus la consultări pentru premier Georgescu”.
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Ioana Târziu
05 iun. 2026, 14:53, Știrile zilei
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Invitat, vineri, la emisiunea „OFF the Record” de la MEDIAFAX, prim–vicepreședintele AUR Dan Dungaciu a declarat că „noi nu ne-am dus la consultări pentru premier Georgescu”.

El a precizat că discuția „nu a fost despre nominalizări”.

Dungaciu a explicat că AUR a făcut „o cercetare care nu era bazată pe opțiuni electorale”. Cercetarea avea aproximativ 22 de itemi, printre care „integrarea europeană, migrație, istorie, tradiție”, potrivit prim–vicepreședintelui.

Acesta a afirmat că „există o apetență spre tipul ăsta de valori”, la „un nivel de 56% în România”.

Populația care este apropiată de tipul acesta de valori este extrem de diversă. Cu opțiuni foarte diferite. De foarte multe ori, suveraniștii sunt ca o turmă de pisici pe care încerci să-i bagi într-un țarc”, a adăugat Dungaciu.

„Sunt oameni care nu au făcut multă politică, vor să rezolve repede toate problemele, zgârie, murie, strigă, sunt tumultoși, ies în stradă. Asta e politica suveranistă”, a concluzionat politicianul.

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