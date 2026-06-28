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Călin Georgescu susține că Nicușor Dan „are o înțelegere cu Zelenski” și cere suspendarea președintelui: „Este un pericol real pentru statul român”

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a lansat duminică seară noi acuzații la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care l-a numit „ilegitim” și „un pericol real pentru statul român”.
Călin Georgescu susține că Nicușor Dan „are o înțelegere cu Zelenski” și cere suspendarea președintelui: „Este un pericol real pentru statul român”
Sursa foto: Raul Stef/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
28 iun. 2026, 21:53, Politic
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Georgescu a invocat incidentele cu drone de la Galați și Constanța și a susținut că România ar fi aproape de a fi atrasă în războiul din Ucraina.

Drona de la Galați, de care nimeni nu mai vorbește. Drona de la Constanța, de care iarăși nimeni nu mai vorbește. Deci acest președinte ilegitim, este clar, are o înțelegere cu Zelenski (…) pentru a implica NATO în război prin intermediul României”, a declarat Călin Georgescu.

El a mai afirmat că „serviciile militare americane cunosc această situație” și că „vor apărea dovezi”.

„Vedeți, drona de la Constanța aparținea armatei ucrainene. Era ucraineană pur și simplu. În primul rând era nevoie imediat de o reacție diplomatică rapidă, categorică și decisivă. Nu te joci cu așa ceva”, a spus Georgescu.

Întrebat dacă sugerează existența unei înțelegeri cu persoane din statul român, Georgescu a răspuns: „Eu ce am avut de spus, am spus. Completez. Acesta era scenariul perfect pentru Zelenski de a implica NATO în război”.

Călin Georgescu a cerut Parlamentului să înceapă procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan.

„Acest personaj, Nicușor Dan, este un pericol real pentru statul român, pentru suveranitatea țării și pentru siguranța și securitatea cetățenilor ei. Și de aceea am cerut Parlamentului să înceapă o procedură de suspendare cât timp mai avem o națiune”, a spus Georgescu.

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