Gândul. George Simion și Călin Georgescu, întâlnire secretă în plină tensiune politică înaintea posibilei rupturi din coaliție

Președintele AUR, George Simion și fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, au avut vineri, 17 aprilie, o întrevedere desfășurată în secret, în momentul în care actuala coaliție de guvernare PSD-PNL-USR este aproape de destrămare, afirmă sursele Gândul.

Contextul politic rămâne unul destul de incert, după ce PSD urmează să decidă printr-un vot intern, luni, 20 aprilie, dacă mai susține actuala formulă guvernamentală sau dacă schimbă direcția. Pe masă apar mai multe variante, inclusiv retragerea de la guvernare, susținerea unui executiv minoritar sau apariția unei formule noi, posibil PSD-AUR.

Conform Gândul, întâlnirea dintre cei Simion și Georgescu a avut loc la Biblioteca Națională a României, înainte de prânz.

Imaginile surprinse indică o discuție de circa o oră între cei doi lideri suveraniști. Într-o intervenție publică din această săptămână, Călin Georgescu a avansat ideea unui executiv de tip „de reconciliere națională”, alcătuit din PSD, AUR și PNL.

În același timp, sondajele recente îl plasează pe liderul AUR, George Simion, în fruntea preferințelor electorale pentru funcția de prim-ministru.

Un scenariu discutat intens în mediul politic vizează eventuale consultări la Cotroceni în cazul unei demisii a premierului Ilie Bolojan, situație în care ar putea fi luate în calcul noi majorități parlamentare, inclusiv cu implicarea AUR. Într-un astfel de scenariu, numele lui Călin Georgescu a mai apărut anterior ca o variantă de prim-ministru.

Rezultatele electorale recente au arătat că există o bază solidă de susținători pentru candidați independenți, cu peste două milioane de voturi în favoarea lui Călin Georgescu în scrutinul precedent.

