Călin Georgescu, reacție după ridicarea controlului judiciar: Primim acest pas înainte ca pe o lucrare a lui Dumnezeu

„Primim acest pas înainte ca pe o lucrare a lui Dumnezeu, nu ca pe o biruință omenească”, spune Călin Georgescu după ce sâmbătă Tribunalul București a dispus definitiv revocarea controlului judiciar, măsură sub care fostul candidat la alegerile prezidențiale se afla din februarie 2025.
Sursă foto: Alexandra Pandrea / GMN / Mediafax Foto
Cosmin Pirv
04 apr. 2026, 08:15, Politic

„Mare este Numele Sfintei Treimi! Cu smerenie și recunoștință am trăit astăzi o mângâiere pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o în ajunul Sărbătorii Învierii lui Lazăr. Primim acest pas înainte ca pe o lucrare a lui Dumnezeu, nu ca pe o biruință omenească. O rază din bucuria Învierii celei de obște”, a scris Călin Georgescu în noaptea de sâmbătă spre duminică pe Facebook.

Acesta și-a îndemnat susținătorii să rămână „uniți în post, rugăciune și dragoste”.

„A rodit jertfa noastră: a celor care ați venit săptămână de săptămână cu flori și tricolor la București și apoi la Buftea, pe ploaie, ger, vânt sau arșiță, și a celor care nu ați putut fi fizic alături de noi, dar care ne-ați sprijinit prin rugăciune, post și gânduri bune, fiecare după puterea sa. Le mulțumesc și celor care, în felul lor, ne-au pus la încercare. În acest timp am înțeles că, dincolo de încercări, suntem chemați să ne regăsim cu toții într-un ideal comun: credința și binele poporului român. Toți, deopotrivă, suntem parte și rost din lucrare. În săptămâna care urmează să rămânem uniți în post, rugăciune și dragoste pentru aproapele nostru, cu nădejdea ca Sfânta Înviere să ne regăsească un pic mai aproape de Dumnezeu…”, a adăugat fostul candidat la prezidențiale pe rețeaua de socializare.

Tribunalul București a admis contestația formulată de avocații lui Călin Georgescu. Instanța a rejudecat cauza și a dispus că măsura controlului juridic nu este temeinică și a dispus ridicarea acesteia.

