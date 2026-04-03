Călin Georgescu scapă de controlul judiciar. Tribunalul București a revocat definitiv măsura preventivă

Tribunalul București a admis contestația formulată de avocații lui Călin Georgescu. Instanța a rejudecat cauza și a dispus că măsura controlului juridic nu este temeinică și a dispus ridicarea acesteia.

„În baza art. 242 alin. (1) C. proc. pen., dispune revocarea măsurii controlului judiciar luată faţă de inculpatul sus-menţionat. (…) Definitivă”, se arată în hotărârea publicată pe portalul Justiției.

Prin această decizie, Călin Georgescu scapă de toate obligațiile și interdicțiile impuse în cadrul controlului judiciar. El poate părăsi țara fără încuviințarea autorităților judiciare și nu mai este obligat să se prezinte periodic la secția de poliție.

Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar în 26 februarie 2025, după ce a fost ridicat de procurori și dus la audieri la Parchetul General. Măsura a fost prelungită succesiv de atunci. În prezent, el este inculpat în două dosare, unul privind propagandă legionară și altul care vizează infracțiuni la ordinea constituțională.

Dosarele lui Georgescu

Problemele cu legea ale fostului candidat la alegerile prezidențiale sunt totuși departe de final. Georgescu are mai multe dosare în diferite stagii.

Recent, Tribunalul București a decis că judecata în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară poate începe, după ce a respins contestația politicianului.

Călin Georgescu a mai fost trimis în judecată într-un dosar în care e acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.