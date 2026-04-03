AUR, după ce Călin Georgescu a scăpat de controlul judiciar: Un prim pas important spre normalitate

„Decizia de astăzi a instanței prin care i-a fost ridicat controlul judiciar lui Călin Georgescu este un prim pas important spre revenirea la normalitate și la respectarea principiilor democratice. Nu ne oprim aici: mergem până la capăt pentru ca dreptatea să nu fie doar un slogan, ci o realitate în România”, se arată în mesajul publicat vineri pe Facebook de AUR.

Reacția partidului vine după ce Tribunalul București a admis contestația formulată de avocații lui Călin Georgescu. Instanța a rejudecat cauza și a dispus că măsura controlului judiciar nu este temeinică și a dispus ridicarea acesteia.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost plasat sub control judiciar în 26 februarie 2025, după ce a fost ridicat de procurori și dus la audieri la Parchetul General. Măsura a fost prelungită succesiv de atunci.

Călin Georgescu mai este acuzat de propagandă legionară și complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.