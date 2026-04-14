Călin Georgescu, critic la ieșirea de la ICCJ: Un guvern de găini speriate, care scârmă în țărână, încercând să arate că pot zbura

Georgescu a fost prezent, marți, la Instanța Supremă, unde urma să afle dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat.

El a fost așteptat la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) de zeci de susținători.

Instanța a amânat pronunțarea.

La ieșire, fostul prezidențiabil a spus că poporul român „a înțeles că această Înviere Sfântă și Frumoasă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos nu este doar un eveniment epuizat cu aceste zile, ci este un start al unui proces continu de transformare, este semnificația unui nou început și, practic, este înțelegerea faptului că adevărata libertate este atunci când alegi doar binele și te opui răului, nu când alegi între bine și rău. Prin urmare, Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos înseamnă Învierea poporului român, înseamnă Marea Renaștere”.

După ce a vorbit despre însemnătatea Paștelui, Călin Georgescu a spus că guvernul actual este „fără urmă de demnitate și fără frică de Dumnezeu”, astfel că „țara arată ca un univers concentrațional” în care „libertatea de exprimare a fost anulată” și „ni se interzice să le spunem hoți”, referindu-se la guvernanți.

„Însă, poporul român, trezit în conștiință, este mai ancorat ca niciodată în valorile conservatoare, în naționalism, în valorile morale creștine, care ne-au ținut uniți și ne-au făcut puternici. Dumnezeu, Patrie, Familie, Onoare”, a spus Georgescu.

Georgescu a venit cu șase puncte de subliniat în a treia zi de Paște

Primul, faptul că România s-a împromutat la Comisia Europeană de 16,8 miliarde de euro, cu dobândă de 3% pe 30 de ani, prin programul SAFE pentru proiecte militare.

„Vrem să știm care este transferul de tehnologie către România, cât peste 50% din producție rămâne în România, care este avantajul industriei românești, care este scopul principal în avantajul României al acestui împromut. Altfel, două generații sunt îndatorate inutil. Cine răspunde?”, întreabă Călin Georegscu.

Apoi, face referire la banii pierduți „pentru că actualul guvern a schimbat jaloanele și nu a respectat obligația consultării Parlamentului”.

Al treilea punct a fost legalt de energie: „Guvernul a închis toate minele de cărbune, fără alternativă, cu toate că toate minele din țara românească au trebuit deschise pentru prosperitatea și binele poporului român. Energia este de cinci ori mai scumpă, industria este la pământ și sunt zone întregi fără apă și fără căldură. Cine răspunde?”.

Al patrulea punct este legat de Mercosur: „A fost ratificat un acord internațional al Comisiei Europene fără acordul și contra voinței Ministeriului Agricultură. Interesant. Este un acord care distruge agricultura românească, odată implementat, care pune la pământ toți producătorii în agricultură și, pe bază de consecință, este un acord care face problematică sănătatea cetățenilor români prin importul lor produse foarte discutabil. Cine răspunde?”, întreabă fostul candidat.

Al cincilea punct este legat de multinaționalele din România care pleacă din țară anual cu cel puțin trei bugete ale României, iar al șaselea este legat de fatpul că „din cauza incompetenței totale actualui guvern, va fi o criză teribilă de gaz, de petrol și de alimente, la care se adaugă economia României, care va intra în colaps total. Cine răspunde? Este un guvern de găini speriate, care scârmă în țărână, încercând să ne demonstreze că pot zbura. Să știți că, atenție, viitorul nostru economic nu este o destinație. Este o eroare gravă pe care o putem plăti cu toții dacă nu ne trezim acum”, a spus Călin Georgescu în uralele celor câteva zeci de susținători, care au eliberat porumbei albi când Călin Georegscu a ieșit din sediul ICCJ.

Fostul candidat la Președinție, Călin Georgescu, s-a aflat, marţi, în fața judecătorilor Instanței Supreme, pentru a afla dacă dosarul în care este acuzat de acţiuni împotriva ordinii constituţionale se întoarce la Parchet sau poate începe judecata pe fond.

În același proces este și Horaţiu Potra și alți mercenari, acuzați de acţiuni împotriva ordinii constituţionale.