Simion, despre Călin Georgescu în funcția de premier: Dacă PSD-ul va renunța la a susține o himeră numită coaliție pro-europeană, orice este posibil

„Noi susținem rezultatul alegerilor prezidențiale din 2024. Suntem printre puținii care nu s-au clintit”, spune Simion.

Președintele AUR a mai declarat că susține numirea lui Călin Georgescu într-o funcție a statului român, și că solicită oprirea acțiunilor juridice împotriva sa.

„Am susținut o variantă inclusiv în Parlament, care ar duce la posibilitatea ca domnul Georgescu să nu mai fie hăituit prin aceste procese care par politice și să fie în funcții de conducere cum o parte din români își doresc”, a afirmat Simion, în cadrul emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, găzduite de Gândul.

Întrebat cum ar putea ajunge Călin Georgescu într-o funcție, și dacă ar putea să fie șeful unui eventual Guvern, liderul AUR a spus: „Modalitățile sunt diferite în funcție de cum va evolua această criză politică, această criză socială, această criză economică, care nu a fost creată de mine. Dacă există o majoritate în Parlament și în mod normal ar trebui să fie compusă această majoritate din partidele de pe locurile 1 și 2, dacă PSD-ul va renunța la a susține o himeră numită coaliție pro-europeană, orice este posibil”.

De asemenea, Simion a lansat critic la adresa întârzierilor dosarului alegerilor anulate din 2024, promis de președintele Nicușor Dan.

„Nicușor Dan a promis că vine cu un raport despre ambele alegerilor, iulie-august 2025, n-a venit nici acum, cunoaștem toții că asistăm la o șaradă, va veni la un moment dat. Este un om acuzat pe criterii politice. Nu credeam în 2026 că vom mai avea procese politice într-o țară care pretinde că este democratică”, spune președintele AUR.

