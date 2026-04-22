Deputat AUR: PSD nu inspiră încredere pentru moțiune. Călin Georgescu, posibilă opțiune pentru funcția de premier

Întrebat dacă AUR ar susține o eventuală moțiune de cenzură a PSD, deputatul a spus că, în lipsa unui demers concret, partidul nu se poate pronunța. „Noi vorbim despre scenarii. Până la urmă, nu avem nicio moțiune de cenzură depusă de PSD”, a explicat Avramescu.

El susține că parlamentarii AUR nu au fost abordați de social-democrați în această privință: „Nu a discutat nimeni cu noi despre o moțiune de cenzură a PSD-ului. Nu a fost o asemenea discuție”.

PSD, „la guvernare”, nu în opoziție

Deputatul a pus sub semnul întrebării poziționarea PSD, spunând că partidul este în continuare la guvernare. „Astăzi, PSD este la guvernare sau în opoziție? Este la guvernare, pentru că are miniștri, secretari de stat, șefi de instituții. Despre ce moțiune de cenzură vorbim?”

Semne de întrebare asupra seriozității PSD

Parlamentarul AUR a invocat un episod recent pentru a explica de ce partidul său nu are încredere în PSD. „Ați avea încredere într-un partid care spune că votează o moțiune, iar când ajunge la vot vedem că nu mai votează? Acest lucru s-a întâmplat recent, este cazul moțiunii împotriva ministrului Diana Buzoianu”, a spus el.

În opinia sa, acest precedent pune sub semnul întrebării seriozitatea unei eventuale moțiuni de cenzură.

Avramescu despre coaliție: Sunt toți în aceeași oală”

Reprezentantul AUR a criticat partidele aflate la guvernare, susținând că nu există diferențe reale între ele.

„Sunt toți în aceeași oală, în aceeași coaliție. Dacă era să fie vreunul nemulțumit, ar fi ieșit de la guvernare de mai multe luni și ar fi votat moțiunile depuse de noi”, a afirmat deputatul.

El a calificat drept „ipocrit” discursul actual al partidelor care își reproșează reciproc situația politică.

AUR va depune propria moțiune

În lipsa unei inițiative din partea PSD, AUR spune că merge mai departe cu propriul plan, de a depune moțiunea de cenzură împotriva Guvernului pe 13 mai.

„Noi moțiunea o vom depune. Ne păstrăm acest calendar, pentru că la ora actuală nu există nicio altă moțiune de cenzură concretă”, a declarat deputatul.

Călin Georgescu rămâne o opțiune pentru AUR

În ceea ce privește o eventuală propunere de premier, AUR își menține poziția exprimată anterior.

„AUR este alături de Călin Georgescu încă din 2024 și am făcut toate demersurile pentru a-i face dreptate. Nu ne dezicem sub nicio formă de domnul Georgescu”, a declarat deputatul.

El a subliniat că această susținere rămâne o opțiune politică asumată de partid, indiferent de evoluțiile din actuala criză politică.