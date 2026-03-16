O dronă la lovit elegantul hotel Al-Rashid din Bagdad. Nu se știe cine a lansat drona, dar se știe cine stătea în hotel

O dronă a lovit Hotelul Al-Rashid din Bagdad, lovind un etaj superior și provocând o explozie și un incendiu, transmit agențiile de presă. Mai multe delegații importante sunt cazate acolo.
Pakistanul bombardează Kabulul. Un nou conflict militar degenerează în lume
Pakistanul bombardează Kabulul. Un nou conflict militar degenerează în lume
Aviz favorabil în comisiile parlamentare pentru bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe 2026
Aviz favorabil în comisiile parlamentare pentru bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe 2026
Manole: Pachetul de solidaritate ar crește veniturile pentru 2,8 milioane de pensionari și aproape 300.000 de copii
Manole: Pachetul de solidaritate ar crește veniturile pentru 2,8 milioane de pensionari și aproape 300.000 de copii
Sorin Grindeanu: „Mă aștept de la Executiv să miște și să vină cu scheme de ajutor pentru români”
Sorin Grindeanu: „Mă aștept de la Executiv să miște și să vină cu scheme de ajutor pentru români”
„NATO suntem noi. Putin se teme de SUA, nu de Europa/ Israel nu va folosi niciodată arma nucleară” Donald Trump își exprimă supărarea pe țările care nu vor să ajute SUA în Iran. „Marea Britanie nu vrea să ne ajute. Am cheltuit bani pe ei”
„NATO suntem noi. Putin se teme de SUA, nu de Europa/ Israel nu va folosi niciodată arma nucleară” Donald Trump își exprimă supărarea pe țările care nu vor să ajute SUA în Iran. „Marea Britanie nu vrea să ne ajute. Am cheltuit bani pe ei”
Sorina Matei
16 mart. 2026, 22:40, Știri externe

Un incendiu a izbucnit la elegantul hotel Al-Rashid din capitala Irakului, Bagdad. Mai întâi a existat o explozie, hotelul fiind atacat de o dronă.

Incidentul „a provocat pagube materiale în zonă”, potrivit poliției locale.

„Forțele de securitate au împrejmuit zona și au închis drumurile”, a declarat poliția.

Drona a lovit Hotelul Al-Rashid din Bagdad la etajele superioare.

Ultimele două etaje ale Hotelului Al-Rasheed, care găzduiește misiunile diplomatice ale Uniunii Europene și Arabiei Saudite, au fost lovite, transmite luni seară Al Jazeera.

La hotel lucrează și angajați occidentali, inclusiv angajați ai unei companii petroliere.

Hotelul găzduiește delegația UE și mai multe birouri diplomatice europene.

„Nu știm cu siguranță cine este responsabil pentru atac, dar merită menționat că hotelul se află în Zona Verde, deci nu este departe de ambasada SUA, care a fost, de asemenea, lovită acum mai puțin de 48 de ore”, arată jurnaliștii.

Forțele de securitate s-au desfășurat în zonă imediat după explozie. Acestea spun că atacul nu a provocat victime.

Cu toate acestea, oamenii din zonele învecinate sunt în panică. Ferestrele și ușile clădirilor s-au zguduit din cauza exploziei puternice.

Atacul vine după o serie de bombardamente din ultimele zile care au vizat centrul de asistență logistică și diplomatică al ambasadei SUA de la Aeroportul Internațional Bagdad.

