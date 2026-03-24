UPDATE. După atacul Rusiei asupra Liovului, spitalele susțin că au deja 13 persoane rănite, spune primarul: „Oamenii au răni de diferite grade de severitate. Medicii oferă tuturor celor afectați toată asistența necesară”.

Știrea inițială: În Liov, au avut loc cel puțin două „atacuri” cu drone – asupra unei clădiri rezidențiale din centru și a altei clădiri rezidențiale din Sihov.

De asemenea, se știe că resturile au căzut într-o altă zonă.

„Inamicul continuă să atace regiunea Lviv. Există un atac în partea centrală a orașului Lviv. Conform informațiilor preliminare, patrimoniul UNESCO a fost deteriorat ”, a declarat șeful OVA din Liov, Maksym Kozytsky.

Primarul orașului a subliniat că amenințarea rămâne foarte mare și i-a îndemnat pe locuitori să se adăpostească. Potrivit acestuia, o altă dronă inamică zbura în direcția orașului Liov.

Kozytskyi a relatat ulterior că cel puțin două persoane au fost grav rănite .

Câteva minute mai târziu, Sadovy a anunțat că o altă dronă a lovit o clădire rezidențială din Sykhiv, pe bulevardul Chervonoy Kalyna.

În Ternopil, s-a auzit o explozie, iar primarul a cerut locuitorilor să rămână în adăposturi. Presa raportează despre o presupusă cădere de resturi asupra unei clădiri administrative.

Primarul din Ivano-Frankivsk, Ruslan Martsinkiv, a declarat că sistemele de apărare aeriană funcționează în oraș; Primarul din Vinnytsia, Serghei Morgunov, a scris că s-a auzit o explozie în oraș. El a cerut locuitorilor să rămână în locuri sigure până la sfârșitul pericolului.

În noaptea de 24 martie, rușii au lansat un atac masiv asupra Ucrainei folosind 426 de vehicule de atac aerian. Conform datelor preliminare, până la ora 09:00, apărarea antiaeriană doborâse sau suprimase 390 de ținte – 25 de rachete și 365 de drone. În comunitatea Poltava au fost înregistrate pagube la clădiri rezidențiale și la o clădire de hotel . Două persoane au fost raportate ca fiind decedate. Alte 11 persoane au fost rănite și au primit asistența medicală necesară.