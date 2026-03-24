Cel puțin trei persoane au murit în cele mai recente atacuri rusești din Ucraina

Cel puțin trei persoane au fost ucise și 14 rănite marți în atacuri rusești la Poltava și Zaporijia, în centrul și sudul Ucrainei, potrivit autorităților regionale, relatează Le Figaro.

În Poltava, șeful administrației regionale, Vitali Dyakivnych, a raportat pe Telegram cel puțin doi morți și 11 răniți într-un atac inițial, care a provocat incendii și pagube clădirilor rezidențiale și unui hotel.

În Zaporijia, șeful administrației regionale, Ivan Fedorov, a anunțat pe Telegram un „atac masiv combinat cu rachete și drone rusești”. „Din păcate, o persoană a fost ucisă și alte trei au fost rănite”, a scris el.

Pe de altă parte, în Peninsula Crimeea anexată de Rusia, guvernatorul Sevastopolului a raportat cel puțin doi morți și opt răniți într-o explozie urmată de un incendiu într-o clădire rezidențială din oraș, fără a oferi inițial o cauză a dezastrului și fără a stabili o legătură cu războiul în curs.