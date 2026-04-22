Cinci palestinieni au fost uciși într-un atac aerian israelian în nordul Fâșiei Gaza

Autoritățile medicale din enclava palestiniană au anunțat miercuri că cinci civili palestinieni, dintre care trei copii, au fost uciși în urma unui atac al armatei israeliene.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Radu Mocanu
23 apr. 2026, 00:51, Știri externe

Potrivit autorităților palestiniene și Protecției Civile, atacul a avut loc în apropierea unei moschei din Beit Lahiya, în nordul Fâșiei Gaza, relatează Reuters

Cele cinci victime au fost lovite direct de bombardament, însă armata israeliană nu a oferit un punct de vedere privind atacul. 

Incidentul a avut loc pe fondul condițiilor create de armistițiul dintre Israel și Hamas din octombrie anul trecut. În urma încetării ostilităților, Israelul și-a menținut controlul asupra unei zone extinse, în mare parte depopulate, care reprezintă peste jumătate din teritoriul Gaza. 

Marți, alți trei civili palestinieni au fost uciși de atacurile israeliene, în sudul Fâșiei Gaza 

De la intrarea în vigoare a armistițiului, peste 780 de palestinieni au fost uciși. De cealaltă parte, autoritățile israeliene susțin că patru soldați au fost uciși de militanți palestinieni în aceeași perioadă. 

Recomandarea video

Cererea de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă, la votul Comisiei pentru afaceri juridice din Parlamentul European
G4Media
CULTURA care înlocuiește pepenii și tomatele în România. Fermierii sunt obligați să facă schimbări
Gandul
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Compania de stat aflată în insolvență de 17 ani care a adunat datorii de 597.000.000 de lei: „Iazuri de decantare cu potențial de metale rare”
Libertatea
Ce NU ai voie să faci de Sfântul Gheorghe. Tradițiile care spun că îți pot aduce ghinion tot anul
CSID
Ce documente este obligat să aibă polițistul asupra lui când iese cu radarul pe marginea drumului. Ce drepturi are șoferul
Promotor