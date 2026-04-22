Cinci palestinieni au fost uciși într-un atac aerian israelian în nordul Fâșiei Gaza

Potrivit autorităților palestiniene și Protecției Civile, atacul a avut loc în apropierea unei moschei din Beit Lahiya, în nordul Fâșiei Gaza, relatează Reuters.

Cele cinci victime au fost lovite direct de bombardament, însă armata israeliană nu a oferit un punct de vedere privind atacul.

Incidentul a avut loc pe fondul condițiilor create de armistițiul dintre Israel și Hamas din octombrie anul trecut. În urma încetării ostilităților, Israelul și-a menținut controlul asupra unei zone extinse, în mare parte depopulate, care reprezintă peste jumătate din teritoriul Gaza.

Marți, alți trei civili palestinieni au fost uciși de atacurile israeliene, în sudul Fâșiei Gaza

De la intrarea în vigoare a armistițiului, peste 780 de palestinieni au fost uciși. De cealaltă parte, autoritățile israeliene susțin că patru soldați au fost uciși de militanți palestinieni în aceeași perioadă.