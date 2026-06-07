Serviciile de informații militare americane ridică amenințarea de contraspionaj din partea Israelului la cel mai înalt nivel

Agenția de Informații pentru Apărare , structura de informații militare a Pentagonului, a evaluat capacitatea Israelului de a desfășura operațiuni de spionaj uman și de colectare de informații tehnice la un nivel „critic”.

Acesta este cel mai ridicat nivel din sistemul de evaluare al amenințărilor de contraspionaj, relatează AFP.

Decizia vine pe fondul unor îngrijorări serioase conform cărora spionajul israelian ar fi încercat să spioneze oficiali americani de top.

Scopul acestor acțiuni era de a obține detalii din interior despre procesul de luare a deciziilor în cadrul administrației Trump cu privire la războiul din Orientul Mijlociu.

Mai multe publicații de peste ocean au relatat despre tentativele israeliene de a intercepta convorbirile unor oficiali cheie, printre care se numără Steve Witkoff, negociatorul-șef al președintelui Donald Trump, și Elbridge Colby, Subsecretar al Apărării pentru Politici, în cadrul Departamentului Apărării.

Decizia spionajului militar american vine după ce Donald Trump a avut o conversație telefonică aprinsă și presărată cu insulte cu Benjamin Netanyahu, în cadrul căreia l-ar fi numit pe premierul israelian „complet nebun” pentru acțiunile militare din Liban.

În viziunea liderului de la Casa Albă, ofensivă israeliană ar fi compromis negociere americane cu Iranul.

Astfel, relațiile SUA-Israel trec printr-o perioadă de deteriorare, accelerată de lansarea atacurilor asupra Iranului de la finalul lunii februarie.