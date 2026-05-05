Serviciile de informații SUA: luptele recente nu au încetinit semnificativ programul nuclear al Iranului

Evaluările serviciilor secrete americane indică faptul că timpul necesar Iranului pentru a construi o armă nucleară nu s-a schimbat de vara trecută, când analiștii au estimat că un atac americano-israelian a amânat termenul cu până la un an, potrivit a trei surse familiarizate cu situația, citați de Reuters.
Oficialii estimează în continuare că Iran ar avea nevoie de aproximativ 9-12 luni pentru a construi o armă nucleară, dacă ar alege să facă acest lucru, situația fiind similară cu cea de anul trecut.
Evaluările programului nuclear al Teheranului rămân în mare parte neschimbate chiar și după două luni de război lansat de președintele american Donald Trump, în parte pentru a împiedica Republica Islamică să dezvolte o bombă nucleară.
Cele mai recente atacuri americane și israeliene, care au început pe 28 februarie, s-au concentrat asupra unor ținte militare convenționale, dar Israelul a lovit o serie de instalații nucleare importante.
Cronologia neschimbată sugerează că împiedicarea semnificativă a programului nuclear al Teheranului ar putea necesita distrugerea sau eliminarea stocului rămas de uraniu puternic îmbogățit al Iranului.
Stocul de uraniu puternic îmbogățit al Iranului rămâne în mare parte intact și necontabilizat, ceea ce, spun experții, este esențial pentru orice calendar de producție a armelor.
Războiul a stagnat de când SUA și Iranul au convenit asupra unui armistițiu pe 7 aprilie pentru a obține pacea. Tensiunile rămân ridicate, ambele părți par profund divizate, iar Iranul a blocat traficul prin Strâmtoarea Ormuz, blocând aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol și declanșând o criză energetică globală.
Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat public că SUA își propune să se asigure că Iranul nu obține o armă nucleară prin intermediul negocierilor în curs cu Teheranul.
Agențiile de informații americane ajunseseră la concluzia, înainte de războiul de 12 zile din iunie, că Iranul ar putea produce suficient uraniu de calitate superioară pentru o armă și ar putea construi o bombă în aproximativ trei până la șase luni, au declarat surse.
În urma atacurilor din iunie ale SUA care au lovit complexele nucleare din Natanz, Fordow și Isfahan, estimările serviciilor secrete americane au amânat această perioadă la aproximativ nouă luni până la un an, au declarat cele două surse și o persoană familiarizată cu evaluările.