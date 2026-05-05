Serviciile de informații SUA: luptele recente nu au încetinit semnificativ programul nuclear al Iranului

potrivit a trei surse familiarizate cu situația, citați de Reuters. Evaluările serviciilor secrete americane indică faptul că timpul necesar Iranului pentru a construi o armă nucleară nu s-a schimbat de vara trecută, când analiștii au estimat că un atac americano-israelian a amânat termenul cu până la un an,

Oficialii estimează în continuare că Iran ar avea nevoie de aproximativ 9-12 luni pentru a construi o armă nucleară, dacă ar alege să facă acest lucru, situația fiind similară cu cea de anul trecut.

Evaluările programului nuclear al Teheranului rămân în mare parte neschimbate chiar și după două luni de război lansat de președintele american Donald Trump, în parte pentru a împiedica Republica Islamică să dezvolte o bombă nucleară.

Cele mai recente atacuri americane și israeliene, care au început pe 28 februarie, s-au concentrat asupra unor ținte militare convenționale, dar Israelul a lovit o serie de instalații nucleare importante. Cronologia neschimbată sugerează că împiedicarea semnificativă a programului nuclear al Teheranului ar putea necesita distrugerea sau eliminarea stocului rămas de uraniu puternic îmbogățit al Iranului.

Stocul de uraniu puternic îmbogățit al Iranului rămâne în mare parte intact și necontabilizat, ceea ce, spun experții, este esențial pentru orice calendar de producție a armelor.

Războiul a stagnat de când SUA și Iranul au convenit asupra unui armistițiu pe 7 aprilie pentru a obține pacea. Tensiunile rămân ridicate, ambele părți par profund divizate, iar Iranul a blocat traficul prin Strâmtoarea Ormuz, blocând aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol și declanșând o criză energetică globală.