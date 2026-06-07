Rusia „atacă” nave de salvare ucrainene de pe o rută maritimă ce duce spre porturile românești

„Inamicul a lansat atacuri asupra a două nave ale serviciului maritim de căutare și salvare care desfășurau o misiune umanitară în cadrul coridorului maritim ucrainean”, a scris Oleksii Kuleba pe Telegram, sâmbătă seara, citat de Sky News.

El se referea la o rută din Marea Neagră folosită pentru transportul navelor către porturile românești.

„Din păcate, există răniți. Evacuarea cu ajutorul navelor marinei ucrainene este în curs de desfășurare”, a scris Kuleba.

Conform fotografiilor publicate de Kuleba, cel puțin una dintre nave a suferit avarii vizibile. Autoritățile ucrainene nu au dezvăluit numărul exact al personalului rănit, deși purtătorul de cuvânt al Marinei, Dmytro Pletenchuk, a declarat că mai multe persoane au fost rănite, printre care și unele cu leziuni moderate.

Navele, protejate de Convenția de la Geneva

Duminică, purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene a precizat pentru Suspline, că cele două bărci desfășurau operațiuni de căutare și salvare protejate de convențiile internaționale. Acesta a precizat că operatorii ruși de drone au atacat navele în ciuda statutului lor protejat de dreptul internațional umanitar.

„Serviciile de căutare și salvare se află, în general, sub protecție internațională, sub protecția convențiilor internaționale. Cu toate acestea, acest lucru nu i-a oprit pe operatorii de drone ruși care au efectuat atacuri în apele noastre teritoriale”, a spus Pletenchuk, citat de United24Media.

Kuleba a afirmat că atacul a încălcat articolul 27 din a doua Convenție de la Geneva din 1949, care prevede protecție pentru navele operate de state sau de organizații de salvare recunoscute oficial, angajate exclusiv în operațiuni de căutare și salvare și de asistență pe mare.

Luna trecută, el a acuzat Rusia că a atacat navele civile în Marea Neagră.

„În ciuda atacurilor constante ale Rusiei, Ucraina menține funcționarea coridorului maritim, iar porturile și echipajele continuă să asigure transportul mărfurilor și securitatea alimentară globală”, a spus el la acea vreme.

Un alt atac de acest gen s-a desfășurat la finalul lunii mai, când armata rusă a atacat, în Portul Odessa o navă cargo care naviga sub pavilion turcesc. Atunci, doi dintre membrii echipajului au fost răniți.