UPDATE Spațiul aerian al Republicii Moldova, închis vineri, din cauza unei drone

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău condamnă ferm survolarea neautorizată a spațiului aerian al țării de către un aparat de zbor fără pilot, pe traseul localităților Valea Perjei, Ceadîr-Lunga și Larga Nouă.
Potrivit ministerului, este vorba de o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova.
Ministerul subliniază că astfel de acțiuni pun în pericol securitatea cetățenilor, afectează siguranța spațiului aerian și contribuie la amplificarea riscurilor de securitate în regiune.
„Serviciul Operații Aeriene din cadrul Armatei Naționale a detectat, astăzi, la ora 9.35, din direcția Ucraina loc. Volinaea, prin localitatea Valea Perjei, r. Taraclia, survolarea neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova de către un aparat de zbor fără pilot”, a transmis ministerul.
Conform sursei citate, la ora 9.49 aparatul de zbor a fost auzit de patrula Sectorului Poliției de Frontieră Valea Perjei.
Drona s-a îndreptat spre satul Moscovei.
La ora 10.16, drona a dispărut de pe radare în apropierea localității Larga Nouă.
„În acest context, între orele 9.55-10.08 spațiul aerian al țării a fost închis, ulterior redeschis, iar de la ora 10.08 este închis spațiul aerian al părții de Sud”, transmite Ministerul Apărării.