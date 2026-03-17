Nicușor Dan a donat sânge pentru a încuraja donarea: Salvează vieți

Președintele României, Nicușor Dan, a donat sânge, marți, Administrația Prezidențială găzduind, astfel, o inițiativă de donare de sânge pentru a atrage atenția asupra nevoii critice de rezerve de sânge în sistemul medical.
Victor Ponta are de gând s-o dea în judecată pe Oana Țoiu / „Am pregătit deja dosarul. Sunt niște scelerați!”
Victor Ponta are de gând s-o dea în judecată pe Oana Țoiu / „Am pregătit deja dosarul. Sunt niște scelerați!”
Ponta, despre intervenția MAE: USR-iștii iau bani de la buget ca să-mi înjure mie copilul
Ponta, despre intervenția MAE: USR-iștii iau bani de la buget ca să-mi înjure mie copilul
Victor Ponta la „Ai aflat!”: „Povestea asta cu trimis în Parlamentul României să votezi este modul cel mai clar de a-ți crea o problemă” / „Ne bagi în război cu Iranul?”
Victor Ponta la „Ai aflat!”: „Povestea asta cu trimis în Parlamentul României să votezi este modul cel mai clar de a-ți crea o problemă” / „Ne bagi în război cu Iranul?”
Călin Georgescu face apel la „oamenii bogați”: Salvați ca binefăcători agricultura românească și poporul vă va mulțumi
Călin Georgescu face apel la „oamenii bogați”: Salvați ca binefăcători agricultura românească și poporul vă va mulțumi
Percheziții în Prahova într-un dosar de deșeuri periculoase. Polițiștii suspectează deversări într-un râu din Ploiești
Percheziții în Prahova într-un dosar de deșeuri periculoase. Polițiștii suspectează deversări într-un râu din Ploiești
Laura Buciu
17 mart. 2026, 16:07, Politic

Nicușor Dan a doant el însuși sânge în spațiul special amenajat în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni.

„Am organizat un program de donare de sânge împreună cu Centrul pentru Donare de Sânge al Ministerului Apărării. Vreau să mulțumesc colegilor care au donat sânge. Vreau să îi încurajez pe români să doneze sânge pentru că asta salvează vieți”, a spus președintele Nicușor Dan.

„Donarea de sânge salvează vieți! Împreună, prin gesturi simple și acțiuni ușor de realizat, putem face o mare diferență. Sunt semeni care trec prin experiențe și traume cumplite, prin accidente sau intervenții medicale complicate. În aceste situații dramatice, este esențial ca spitalele să poată asigura transfuziile necesare. Astăzi, Sala Unirii din Palatul Cotroceni s-a transformat într-un spațiu al solidarității. Administrația Prezidențială a găzduit o inițiativă de donare de sânge cu scopul de a atrage atenția asupra acestei realități constante – nevoia critică de rezerve de sânge în sistemul medical”, transmite Președinția.

Dincolo de statutul oficial, cei care au donat sânge marți în Sala Unirii sunt o comunitate, iar puterea exemplului este poate cel mai important mesaj pe care îl pot transmite.

De aceea, președintele Dan încurajează, de mulți ani, donarea periodică de sânge.

El le-a mulțumit celor care s-au alăturat acestui demers fără ezitare și partenerilor de la Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale „Colonel profesor doctor Nicolae Nestorescu” pentru sprijinul acordat. La acest Centru, orice persoană poate dona sânge zilnic de la 7:00 la 12:00.

SONDAJ: Îți place să alergi? Cât de des participi la maratoane? Pot deveni evenimentele sportive de masă motoare de regenerare urbană?
G4Media
Scandal în Parlament între ministra Diana Buzoianu și senatorul Paul Gheorghe: ”Vă mai spun încă o dată cât de incompetentă sunteți”/ ”Dacă țipați la microfon nu vă crește bărbăția”. De la ce a pornit totul
Gandul
Prima reacție a bărbatului care a făcut gender reveal cu două femei. Cum explică situația
Cancan
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport
Data la care intră pensiile românilor în aprilie 2026. Casa de Pensii ar putea trimite banii mai devreme
Libertatea
Anunț dureros al vedetei tv! Boala i s-a extins la creier, cu metastaze: „Dacă simțiți că ceva nu este în regulă, mergeți la medic”
CSID
SUV-ul chinezesc care promite peste 1.000 km autonomie, testat în România
Promotor