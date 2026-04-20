Grindeanu: Miniștrii PSD ar putea demisiona după consultările de la Cotroceni. PSD poate rămâne în majoritate doar fără Ilie Bolojan

Grindeanu a afirmat că i-ar recomanda lui Ilie Bolojan „să-și reducă tonalitatea”, susținând că existența unei majorități pro-europene în Parlament este „aproape imposibilă” fără PSD. Liderul social-democrat a comparat actuala situație cu tensiunile apărute după alegerile europarlamentare din 2024, când, potrivit acestuia, înțelegerile politice dintre PSD și PNL au fost încălcate, iar cele două partide au intrat într-un conflict care le-a costat politic.

„Mi se pare că în acest moment Ilie Bolojan își dorește să intre în acest scenariu. N-am să-i răspund în acest mod”, a spus Grindeanu, adăugând că mandatul politic al actualului premier „s-a încheiat”, iar acest lucru ar fi indicat, în opinia sa, de evoluțiile macroeconomice.

Potrivit lui Grindeanu, PSD așteaptă consultările anunțate de președinte la Cotroceni, care ar urma să aibă loc „mâine sau poimâine”, pentru a vedea dacă se conturează rapid o soluție politică. El a precizat că partidul ia în calcul două variante: fie intrarea într-o nouă majoritate, cu „un alt prim-ministru”, fie trecerea în opoziție.

„Ori avem o majoritate care dă un alt prim-ministru, ori Partidul Social-Democrat trece în opoziție”, a declarat liderul PSD, subliniind că, în acest al doilea scenariu, social-democrații nu vor mai avea reprezentanți nici în Guvern, nici în eșaloanele administrative.

Întrebat până cât vor mai rămâne în funcție cei șase membri PSD din Cabinetul Bolojan, Grindeanu a răspuns că aceștia își vor depune demisiile imediat după încheierea primei etape a consultărilor, dacă nu va exista o soluție politică rapidă. El a exclus varianta unei amânări dincolo de acel moment.

Liderul social-democrat a comentat și informațiile potrivit cărora Ilie Bolojan ar fi pregătit să înlocuiască rapid reprezentanții PSD din conducerea administrativă a țării după eventualele demisii. Grindeanu a spus că partidul și-a asumat deja consecințele deciziei: fie rămâne la guvernare în altă formulă, fie trece complet în opoziție.

În același timp, Grindeanu a avertizat că, dacă nu se va contura rapid o soluție după consultările de la Cotroceni, PSD ia în calcul inclusiv depunerea unei moțiuni de cenzură. El a spus că nu și-ar dori prelungirea unei perioade de interimat și că, indiferent dacă PSD va fi la putere sau în opoziție, actuala criză politică trebuie închisă cât mai repede.