Arafat, despre situația din Portul Constanța: Există posibilitatea să existe și alte drone

Arafat spune că explozia a avut loc la ora 10.28, în dana 78, din Portul Constanță.

Sesizarea a venit din partea ARSVOM, care a transmis că ar fi existat o dronă în port.

„Zona a fost limitată, autoritățile competente au izolat zona și când s-a sesizat că zona poate să explodeze a fost evacuată zona din imediat apropiere a dronei. Până la acest moment, nu avem informații despre victime, însă situația este în dinamică”, spune Arafat.

Potrivit acestuia, în momentul în care a avut loc explozia, a fost activat Planul Roșu de intervenție.

Au fost alocate succesiv următoarele resurse: 80 de cadre din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța, 8 mașini de stingere, 8 autoscare, o mașină de terapie intensivă, 10 ambulanțe de prim ajutor, 2 ambulanțe de multiple victime, o unitate de chimic biologic-nuclear, 4 ambulanțe din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean.

Două elicoptere survolează zona

Pe lângă aceste resurse, s-a dat ordin elicopterului SMURD de a executa o misiune de recunoaștere în zona coastei.

Arafat explică faptul că elicopterul poate intra până la 10-12 mile în zona mării, nefiind elicopter maritim.

În același timp a fost mobilizat elicopterul BlaskHawk de la Tulcea, cele două elicoptere urmând să verifice toată zona pentru că „există posibilitatea să fie și alte drone”.

„Tocmai și din acest considerent, că ar fi posibil să existe și alte drone, s-a procedat la emiterea unor mesaje RoAlert la Constanța și Tulcea pentru evitarea zonei de coastă pe o distanță de un kilometru și evacuarea ei de toată zona de Coastă, până ne asigurăm că nu există riscul unei alte explozii sau unei alte drone care există în zonă”, a mai spus Arafat.

Raed Arafat a mai spus că evacuările sunt preventive.

De asemenea, a precizat că legătura cu premierul și cu președintele României este permanentă.

Sursa video: Digi 24