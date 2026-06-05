Arafat: S-a activat planul alb în unitățile sanitare la Spitalul Județean de Urgență Constanța

În contextul dronei care a explodat, vineri, în Portul Constanța, Raed Arafat a declarat că au fost luate măsuri în unitățile sanitare din oraș.

A fost activat „planulul alb în unitățile sanitare, la nivelul Spitalului Județean de Urgență Constanța”, potrivit șefului DSU.

Potrivit acestuia, a fost chemat și personal medical suplimentar.

„A fost chemat personal medical suplimentar”

„Pe lângă persoanele chemate de la domiciliu la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, a fost chemat și personal medical suplimentar, pentru a fi pregătiți la Spitalul Județean Constanța”, a adăugat Arafat.

La momentul actual, autoritățile intervin în Portul Constanța, după ce în zonă a fost auzită o bubuitură puternică.

Autoritățile continuă verificările în zona incidentului pentru a elimina orice risc pentru populație.

Sursă video: Digi 24