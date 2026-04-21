Grindeanu, despre criza politică: „Există majorități în Parlament și fără PSD”

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat la Radio România Actualități că există majorități parlamentare și fără PSD. Liderul social-democrat a conturat și scenariile posibile pentru perioada următoare.
Andreea Tobias
21 apr. 2026, 13:38, Politic

Întrebat cum s-ar putea realiza în mod practic condițiile puse de PSD pentru continuarea guvernării, Grindeanu a răspuns că acest lucru nu depinde doar de partid. „Depinde și de bunăvoința celorlalți parteneri din această fostă coaliție de guvernare – PNL, USR și UDMR”, a spus liderul PSD.

„Votul nostru a fost clar, fără dubii”

Referitor la decizia luată în ședința de luni, Grindeanu a fost categoric. „Votul nostru de ieri a fost unul clar, unul fără dubii”, a afirmat acesta.

PSD nu îl mai susține pe Bolojan ca premier. Aceasta este condiția pentru continuarea guvernării alături de partide pro-europene.

„Sunt multe motive, dacă vreți să detaliem”, a spus Grindeanu.

Condiția PSD și scenariul opoziției

Întrebat ce înseamnă concret că PSD nu va susține un guvern minoritar, Grindeanu a explicat mecanismul constituțional.

Dacă după consultările de la Cotroceni nu se găsește o soluție acceptată de toate partidele, PSD își va retrage miniștrii din guvern. Executivul ar urma să funcționeze cu miniștri interimari, fără majoritate parlamentară.

„În 45 de zile, premierul Bolojan fie găsește o majoritate, fie demisionează”, a spus Grindeanu.

„PSD decide pentru el”

Referitor la acuzația că PSD ar dicta PNL cine să fie premier, Grindeanu a respins interpretarea.

„Noi decidem pentru noi și pentru cei care în decembrie 2024 au spus că PSD este cel care a câștigat alegerile”, a afirmat liderul social-democrat.

El a subliniat că PSD are aproximativ 27-28% din numărul de parlamentari și că există majorități în Parlament și fără social-democrați.

„Dacă ne doresc în coaliție, avem această condiție. Dacă nu, sunt liberi să-și facă alte majorități”, a concluzionat Grindeanu.

