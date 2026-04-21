„În temeiul prerogativelor constituționale, Președintele României, Nicușor Dan, a invitat miercuri, 22 aprilie 2026, la Palatul Cotroceni, liderii următoarelor partide și formațiunilor politice parlamentare, pentru consultări”, potrivit unui anunță al Președinției.

Consultările vor avea loc după următorul program:

ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

ora 10:30 – Partidul Național Liberal (PNL);

ora 15:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

ora 16:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

ora 18:30 – Uniunea Salvați România (USR).

Sorin Grindeanu: „Mai bine o opoziție cu voce, decât o guvernare cu capul plecat!” / PSD anunță eșecul „Planului Bolojan”

Social-democrații s-au adunat luni la Palatul Parlamentului, pentru o consultare internă fără precedent. PSD a decis să îi retragă sprijinul premierului Bolojan.

După anunțarea rezultatului de vot, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că PSD va acționa în zilele următoare. „Când 97,7% dintre colegi îți spun că acesta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai este loc de nimic altceva. Am înțeles acest lucru și eu și Claudiu și prin vicepreședinții și toată conducerea partidului vă asigur că în conformitate cu ceea ce ați votat, în zilele următoare vom acționa”, a declarat Grindeanu.

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a lansat un atac fără precedent la adresa partenerilor de guvernare și a premierului Ilie Bolojan, semnalând o iminentă rupere a Coaliției. Acesta a descris actuala formulă de guvernare drept o „capcană politică mortală” și a cerut iertare românilor pentru ratarea obiectivelor economice, acuzând că PSD a fost folosit drept „sac de box” în timp ce țara a fost împinsă spre recesiune.

Bolojan, după decizia PSD: Voi continua să exercit mandatul de premier

Premierul Ilie Bolojan a spus că a luat act de decizia PSD, despre care spune că este „complet greșită și iresponsabilă” față de România, nu față de o persoană.

„Înseamnă periclitarea finanțelorlor țării, aruncarea în aer a guvernării”, a spus Bolojan.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda: Există o dezbatere dacă să retragem și secretarii de stat

„În prima etapă vom retrage miniștrii din guvern pentru a arăta că nu mai există această susținere. Există și aici o dezbatere dacă să retragem și secretarii de stat”, a spus marți Claudiu Manda, secretarul general al PSD.

Claudiu Manda a spus marți, la Digi24, că PSD a decis că nu mai poate colabora cu Ilie Bolojan în calitate de prim-ministru: „Am așteptat sau așteptăm cele 3 zile să vedem decizia domniei sale”.

Întrebat ce urmează el a răpuns: „Sigur că urmează pasul doi și anume PSD-ul să și demonstreze în fapt că nu mai este la guvernare. Iar gestul administrativ, că nu vorbim de gest politic, este ca miniștrii PSD să se retragă din guvern. Joi”.