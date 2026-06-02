„Bravo vouă, geniilor! Nu vă puteți căra liniștiți la Monaco”. Ciucu se ceartă cu PSD și îi face reproșuri Președintelui României

Liderul PNL, Ciprian Ciucu , atacă PSD și continuă seria reproșurilor la adresa lui Nicușor Dan: „Bravo vouă, geniilor!

Mari bărbați de stat, ați lăsat țara fără guvern, dar când este vorba despre soluții și asumare dispăreți ca măgarii în ceață. Apropo, unde au dispărut toți liderii PSD în ultima săptămână?

Nasol, vine vara, vin vacanțele și voi n-ați rezolvat problema și nu vă puteți căra liniștiți la Monaco, Capri și pe unde vă mai duceți voi să cheltuiți banii românilor.

Mă tot invită presa să apar prin emisiuni și nu mă duc pentru că nu am de ce. Nu s-a schimbat nimic. Suntem în continuare într-un echilibru de tip Nash. Ce să spun nou? Dar, mai las încă o dată aici poziția PNL, căci tot se aruncă fel și fel de narațiuni pe piață.

Partidul Naţional Liberal și-a asumat odată guvernarea! A făcut-o ca recunoaștere a greșelilor din trecutul foarte recent. Și, prin Bolojan, cu frâna de mână trasă de PSD/Grindeanu, a făcut ceea ce era corect să facă!

PSD a fugit de raspundere și nu și-a asumat nimic! Apoi a fost ticălos și a dărâmat o guvernare corectă pentru români, când s-a ajuns la privilegii. Nu a fost alt motiv — țara își revenea după măsurile grele și nepopulare. Privilegiile: funcții, contracte, intermediarii din energie etc.

Trebuie să înțelegeți două lucruri:

(a) Nu mai există „Partidele Alianței” pentru că nu mai există o „alianță”. A fost distrusă de PSD, atunci când au încălcat protocolul de guvernare și au dat jos guvernul. Și fuseseră avertizați de două ori în prealabil de BPN al PNL, cu decizii clare! NU MAI AVEM UN PROTOCOL! Și nu PNL l-a distrus!

(b) NU MAI PUTEM AVEA O ALIANȚĂ/COALIȚIE! Pentru că nivelul încrederii pe care o avem în PSD este sub nivelul mării. NU MAI AVEM ÎNCREDERE. S-au comportat mișelește, ajunge! E simplu: nu vrem să mai fim complici, în stilul lor, la privilegii, populisme și devalizarea sistemului de energie. Nu vrem să mai fim asociați cu ei, vrem să avem propria cale și să vedem dacă vom mai merita vreodată încrederea românilor!

Am mai văzut, de prea multe ori, acest film. Repetat, pe final de mandat ies de la guvernare, apoi ne țin lecții! Și vin iar să cerșească votul românilor! Și atacă guvernul care vine, că este de tehnocrați sau politic. De câte ori să îi lăsăm să îi prostească pe români și pe noi toți?

Președintele ne-a dat asigurări că în curând vom avea un guvern și o soluție! Să îi dăm acest credit!

Corect este ca cei care au dărâmat guvernul să vină cu soluția, să pună ceva în loc. Sau să iasă public, să ne spună că nu au o soluție, că fug de responsabilitatea guvernării și basta! Atunci, abia atunci, PNL mai poate fi readus în discuție, dar fără PSD!

Reiau ce am spus în urmă cu o săptămână: De ce domnul Președinte alege să NU expună PSD, protejându-i, neîncredințându-le misiunea de a forma majoritatea necesară formării Guvernului?