Președintele PSD Buzău, deputatul Romeo Lungu, a reacționat după demisia primarului Constantin Toma din funcțiile de conducere deținute în partid.
Reacția președintelui PSD Buzău după demisia lui Constantin Toma: „Să-și dea demisia și din funcția de membru". Ar pierde mandatul de primar
Sursa foto: Facebook/Romeo Daniel Lungu
Iulian Moşneagu
02 iun. 2026, 16:34, Politic
Era firesc. În urma declarațiilor din ultimul an de zile nu se mai regăsea în acest partid. Cred că este firesc să facă, dacă tot nu se regăsește în Partidul Social Democrat sub această conducere, să-și dea demisia și din funcția de membru”, a afirmat Romeo Lungu pentru publicația Observatorul Buzoian.

O demisie din PSD ar însemna și pierderea mandatului de primar.

Liderul PSD Buzău a respins și acuzațiile privind lipsa de susținere din partea consilierilor locali PSD. El a susținut că aleșii locali nu sunt obligați să voteze automat toate proiectele inițiate de primar.

„Consilierii locali răspund personal în fața buzoienilor pentru ceea ce votează și nu sunt niște simple marionete”, a declarat Lungu.

Constantin Toma a demisionat din toate funcțiile de conducere din PSD

Reacția vine după ce primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a anunțat pe Facebook că demisionează din funcția de președinte al Organizației Municipale PSD Buzău și din cea de prim-vicepreședinte al Organizației Județene PSD Buzău.

Toma și-a motivat decizia prin „atitudinea ostilă” a conducerii locale a PSD și a unei părți dintre consilierii locali social-democrați, despre care a spus că au votat împotriva unor proiecte inițiate de el în Consiliul Local Municipal Buzău.

„Având în vedere atitudinea ostilă a conducerii locale a PSD și a unei părți importante a consilierilor locali PSD, apreciez că nu mă mai regăsesc în posturile de conducere din care am demisionat”, a transmis Constantin Toma.

„Sunt convins că atitudinea conducerii de la Buzău și a consilierilor locali PSD este legată de critica mea față de politica dusă de conducerea centrală a PSD, care a pus țara într-o situație foarte dificilă”, a mai scris Constantin Toma.

