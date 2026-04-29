Nicușor Dan despre Inițiativa celor Trei Mări: „Pentru România, este o oportunitate de conectare economică și promovare a intereselor”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis miercuri, pe pagina sa de X, că participarea sa la Forumul de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări reprezintă o „bună oportunitate să ne asociem și să ne conectăm economiile pentru a ne promova cu toții mai bine interesele”.

„Am participat astăzi la sesiunea specială a Forumului de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări, un format relevant pentru că reunește țări, cele mai multe dintre ele foste comuniste, care au o dezvoltare similară și aceleași aspirații în interiorul Uniunii Europene, urmărind obiective comune în energie și în ceea ce privește competitivitatea.”, a scris președintele.

Președintele a precizat că o cooperare mai strânsă între aceste state poate duce la rezultate concrete, mai ales în domeniul inovării.

„Împreunǎ putem să fim mai eficienți și să avem mai multe fonduri disponibile pentru inovare, care reprezintă motorul progresului.”, a scris Nicușor Dan.

„Pentru România, este așadar o bună oportunitate să ne asociem și să ne conectăm economiile pentru a ne promova cu toții mai bine interesele.”