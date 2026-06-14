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„Știu de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor”. Adrian Veștea, declarație după desemnarea ca premier

Adrian Veștea a susținut o declarație după ce a fost desemnat drept premier de Nicușor Dan. Veștea a declarat că știe „de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor”.
„Știu de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor”. Adrian Veștea, declarație după desemnarea ca premier
Sursa: Facebook
Ioana Târziu
14 iun. 2026, 09:15, Politic
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Președintele Nicușor Dan l-a desemnat, duminică, pe Adrian Veștea drept prim-ministru.

„Este o persoană categoric pro-occidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor”, a transmis Dan.

Președintele a precizat că premierul desemnat „se va achita cu succes de această sarcină”.

Cunosc bine statul român și știu de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce este de făcut”, a declarat Adrian Veștea.

Vin după un parcurs de 30 de ani în Partidul Național Liberal. Am fost de la simplu consilier local, la 3 mandate ulterior de primar, al treilea mandat de președinte de Consiliu Județean și am avut și timp de un an jumate șansa de a fi membru al Guvernului României și am fost ministru la dezvoltare”, a precizat premierul desemnat.

El a menționat că „prin aceste oportunități am avut șansa să merg în fiecare județ al României, am avut șansa să stau de vorbă cu primarii, am avut șansa să stau de vorbă cu oamenii și am toată convingerea că în cel mai scurt timp vom forma o echipă, o susținere solidă în Parlament”.

„Îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală. Noi suntem a șasea țară din Europa și trebuie să punem un accent major pe dezvoltare. Ceea ce voi face din prima zi”, a declarat Veștea.

De asemenea, Adrian Veștea va „avea o politică axată pe priorități ce țin de urgențele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE și operaționalizarea programului SAFE pentru a ne consolida securitatea. Siguranța românilor și bunăstarea lor sunt obiectivele mele. Plec la drum cu gândul la toți primarii din această țară cu care am lucrat, cu gândul la toți românii pe care doresc să-i servesc cu loialitate și responsabilitate”.

Adrian Veștea a concluzionat cu ideea că „sunt deschis să discut cu formațiunile politice, democratice, pro-occidentale, din Parlamentul României”.

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