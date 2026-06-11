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Lider USR analizează „tăcerea” lui Nicușor Dan despre alegeri anticipate

Allen Coliban, lider al USR Brașov, supune analizei pe Facebook tăcerea președintelui Nicușor Dan pe tema alegerilor anticipate.
Lider USR analizează
Sorina Matei
11 iun. 2026, 12:52, Politic
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Allen Coliban și-a denumit postarea „de ce tace Nicușor Dan despre anticipate. Și de ce are dreptate, momentan, să tacă”.
Liderul USR a analizat apoi tăcerea președintelui Dan, fostul său coleg de partid:
„Am încercat să înțeleg de ce anticipatele nu au apărut între opțiunile discutate la Cotroceni. Răspunsul este banal de simplu și se regăsește într-o decizie CCR din 2020 (decizia 85/2020, link în comentarii), dată când Iohannis l-a propus din nou ca premier pe Ludovic Orban, proaspăt demis: Constituția nu îi permite Președintelui să ia în calcul anticipatele mai devreme de momentul respingerii celei de-a doua nominalizări.
Cu alte cuvinte, dacă Nicușor Dan ar spune azi că vrea anticipate, CCR l-ar obliga să reia procedura de la zero, fix cum l-a obligat pe Iohannis în 2020.
Iată ce scrisese CCR atunci: desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru „cu scopul de a provoca o criză politică de natură să conducă la alegeri anticipate (…) contravine în mod flagrant spiritului Constituției și loialității constituționale.”. În argumentație au fost preluate declarațiile Președintelui de la acea vreme, interpretate că „(…) demonstrează intenția de a declanșa procedura de dizolvare a Parlamentului, în vederea organizării alegerilor anticipate.”
Ironia istoriei: Klaus Iohannis declara că e „adeptul alegerilor anticipate”, că „soluția cea mai corectă pentru România este întoarcerea la electorat.” și că „este inadmisibil să pierdem timpul și nervii pentru că avem în continuare un PSD care nu dorește reforme! PSD să stea în opoziție, să-și revină”.
Câți nu ne-am fi dorit să auzim ceva similar acum, cu săgeți clare la PSD? (Bine, ce a făcut Iohannis în anii următori cu această convingere declarată e o altă discuție, de unde ironia menționată la începutul paragrafului)
Revenind la prezent, Nicușor Dan nu tace despre anticipate din lipsă de curaj sau de opinie. Tace pentru că nu are voie să vorbească, nu încă. Procedura constituțională trebuie parcursă în integralitate înainte ca dizolvarea Parlamentului să devină o opțiune legală.
Ceea ce înseamnă că există o singură cale de a evita anticipatele și haosul economic care le însoțește: PSD să renunțe la tupeu, să își înlocuiască leadershipul care i-a băgat în gard și să nu mai blocheze reformele pe care România le are nevoie. Nu e musai să le facă ei, e suficient să nu îi mai saboteze pe cei care le fac.
E foarte puțin probabil să se întâmple asta. Dar e singura opțiune care ne ferește de luni de criză și de o factură plătită, din nou, de fiecare român”.

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