Prima pagină » Economic » DeepTech Forum la Cotroceni: Laserul de la Măgurele ar putea fi gata în decembrie

DeepTech Forum la Cotroceni: Laserul de la Măgurele ar putea fi gata în decembrie

DeepTech Romania Forum are loc marți la Palatul Cotroceni, unde oficiali, antreprenori și cercetători discută despre viitorul tehnologiilor avansate în România. În deschiderea evenimentului, Andrei Alexandru a anunțat că laserul de la Măgurele ar urma să fie finalizat până la finalul anului.
DeepTech Forum la Cotroceni: Laserul de la Măgurele ar putea fi gata în decembrie
Sursa foto: Rareș Mustață/Mediafax
Rareș Mustață
21 apr. 2026, 12:50, Economic

Atmosferă de conferință la Cotroceni, unde se discută despre cum poate România să conteze mai mult în zona de tehnologie avansată. Evenimentul adună la aceeași masa oameni din Guvern, cercetare și startup-uri, toți cu aceeași temă: cum transformi ideile în produse care chiar contează economic. În prima parte a zilei s-a vorbit mult despre strategie și despre rolul statului. Andrei Alexandru a venit și cu o veste concretă: proiectul laserului de la Măgurele ar urma să fie gata în decembrie anul acesta.

Discuțiile au mers apoi în zona mai practică – bani, birocrație și cum pot fi ajutate companiile tech să crească mai repede.Participantii au subliniat că există potențial în România, dar că multe proiecte au nevoie de sprijin instituțional mai clar pentru a se dezvolta. Mai multe companii românești și-au prezentat proiectele în cadrul sesiunii de pitching, multe dintre ele din zona de drone, sisteme anti-dronă, robotică sau securitate. Prezentările au evidențiat soluții concrete, unele deja testate sau în curs de implementare.

Președintele Nicușor Dan a fost prezent la eveniment, unde a discutat cu participanții despre proiectele prezentate și despre direcțiile de dezvoltare ale sectorului.

