Percheziții în Prahova într-un dosar de deșeuri periculoase. Polițiștii suspectează deversări într-un râu din Ploiești

În comunicatul oficial se arată că „polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova – Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase desfășoară, în această dimineață, o amplă acțiune operativă”, într-un dosar penal coordonat de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești.

De asemenea, „în baza mandatelor de percheziție domiciliară emise de instanța competentă, polițiștii pun în executare 17 mandate de percheziție, în județul Prahova”, mai precizează comunicatul.

Vizate: firme de gestionare a deșeurilor și persoane suspecte

Potrivit autorităților, „activitățile vizează punctele de lucru a două societăți comerciale care desfășoară activități în domeniul colectării, tratării și eliminării deșeurilor periculoase și nepericuloase, precum și domiciliile unor persoane fizice bănuite de implicare în activități infracționale”.

La acțiune participă polițiști din mai multe structuri, inclusiv Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Serviciul de Investigații Criminale și Serviciul Criminalistic, dar și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Suspiciuni de deversări ilegale într-un râu din Ploiești

În comunicat se arată că ancheta vizează infracțiuni legate de „neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii privind gestionarea deșeurilor periculoase, precum și de abandonare, aruncare sau ascundere a deșeurilor”. Potrivit verificărilor efectuate, „cele două societăți comerciale ar fi deversat deșeuri, atât periculoase, cât și nepericuloase, în perioada octombrie 2025 – prezent, în albia unui râu din municipiul Ploiești”, mai spune comunicatul.

În urma perchezițiilor, 7 persoane urmează să fie conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova pentru audieri și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun, sub coordonarea procurorilor. Acțiunea beneficiază de sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi Prahova.

Autoritățile subliniază că cercetările continuă, iar „pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform prevederilor legale”. Cazul vizează posibile încălcări grave ale legislației privind regimul deșeurilor, cu impact asupra mediului și sănătății publice.