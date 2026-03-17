Percheziții în Prahova într-un dosar de deșeuri periculoase. Polițiștii suspectează deversări într-un râu din Ploiești

Polițiștii din Prahova au descins, marți dimineață, în cadrul unei acțiuni de amploare într-un dosar penal privind gestionarea deșeurilor periculoase. Ancheta vizează două firme și mai multe persoane suspectate că ar fi deversat ilegal deșeuri într-un râu din municipiul Ploiești.
Donald Trump: „Dacă nu am fi făcut asta, ar fi izbucnit un război nuclear care s-ar fi transformat în cel de-al Treilea Război Mondial. Războiul se va termina în curând”. Noi mesaje transmise liderilor NATO
Donald Trump: „Dacă nu am fi făcut asta, ar fi izbucnit un război nuclear care s-ar fi transformat în cel de-al Treilea Război Mondial. Războiul se va termina în curând”. Noi mesaje transmise liderilor NATO
O dronă la lovit elegantul hotel Al-Rashid din Bagdad. Nu se știe cine a lansat drona, dar se știe cine stătea în hotel
O dronă la lovit elegantul hotel Al-Rashid din Bagdad. Nu se știe cine a lansat drona, dar se știe cine stătea în hotel
Pakistanul bombardează Kabulul. Un nou conflict militar degenerează în lume
Pakistanul bombardează Kabulul. Un nou conflict militar degenerează în lume
Aviz favorabil în comisiile parlamentare pentru bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe 2026
Aviz favorabil în comisiile parlamentare pentru bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe 2026
Manole: Pachetul de solidaritate ar crește veniturile pentru 2,8 milioane de pensionari și aproape 300.000 de copii
Manole: Pachetul de solidaritate ar crește veniturile pentru 2,8 milioane de pensionari și aproape 300.000 de copii
17 mart. 2026, 09:31, Social

În comunicatul oficial se arată că „polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova – Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase desfășoară, în această dimineață, o amplă acțiune operativă”, într-un dosar penal coordonat de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești.

De asemenea, „în baza mandatelor de percheziție domiciliară emise de instanța competentă, polițiștii pun în executare 17 mandate de percheziție, în județul Prahova”, mai precizează comunicatul.

Vizate: firme de gestionare a deșeurilor și persoane suspecte

Potrivit autorităților, „activitățile vizează punctele de lucru a două societăți comerciale care desfășoară activități în domeniul colectării, tratării și eliminării deșeurilor periculoase și nepericuloase, precum și domiciliile unor persoane fizice bănuite de implicare în activități infracționale”.

La acțiune participă polițiști din mai multe structuri, inclusiv Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Serviciul de Investigații Criminale și Serviciul Criminalistic, dar și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Suspiciuni de deversări ilegale într-un râu din Ploiești

În comunicat se arată că ancheta vizează infracțiuni legate de „neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii privind gestionarea deșeurilor periculoase, precum și de abandonare, aruncare sau ascundere a deșeurilor”. Potrivit verificărilor efectuate, „cele două societăți comerciale ar fi deversat deșeuri, atât periculoase, cât și nepericuloase, în perioada octombrie 2025 – prezent, în albia unui râu din municipiul Ploiești”, mai spune comunicatul.

În urma perchezițiilor, 7 persoane urmează să fie conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova pentru audieri și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun, sub coordonarea procurorilor. Acțiunea beneficiază de sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi Prahova.

Autoritățile subliniază că cercetările continuă, iar „pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform prevederilor legale”. Cazul vizează posibile încălcări grave ale legislației privind regimul deșeurilor, cu impact asupra mediului și sănătății publice.

SONDAJ: Îți place să alergi? Cât de des participi la maratoane? Pot deveni evenimentele sportive de masă motoare de regenerare urbană?
G4Media
Produsul ieftinit cu 91% în Carrefour. Costa 279 lei, acum doar 25 lei
Gandul
Cum a aflat Rareș Cojoc că Andreea Popescu îl înșela cu Dan Alexa. Suspiciunile s-au confirmat în cel mai dur mod
Cancan
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport
Necropolă romană cu 34 de morminte sub un spital din Constanța. Cercetător: „Am găsit schelete la nivelul pardoselii”
Libertatea
Ciorbă de perișoare a la grec. Rețeta celebrului bucătar Bărbosu
CSID
Motorina a trecut de 9 lei și benzina s-a scumpit cu 15 bani! Unde se vinde cel mai ieftin carburant și ce urmează
Promotor