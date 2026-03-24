Percheziții de amploare în București și 13 județe într-un dosar de fraudă cu deșeuri. Prejudiciu de 237 milioane lei

Polițiștii au pus în executare, marți, 83 de mandate de percheziție domiciliară în București și 13 județe, într-un dosar privind infracțiuni economice în domeniul gestionării deșeurilor, cu un prejudiciu estimat la 237 de milioane de lei.
Iulian Moşneagu
24 mart. 2026, 11:09, Social

Acțiunea este coordonată de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Capitalei și vizează activități din domeniul managementului integrat al deșeurilor, pe componenta colectării, finanțării și decontării operațiunilor comerciale.

Polițiștii au pus în executare 83 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Mehedinți, Ialomița, Argeș, Olt, Gorj, Călărași, Buzău, Vâlcea, Teleorman, Dolj, Hunedoara și Constanța.

„Din cercetări a reieșit că, în perioada decembrie 2021 – noiembrie 2025, reprezentanții a 27 de societăți comerciale, ar fi creat și operaționalizat circuite fictive de înregistrare a unor operațiuni comerciale privind colectarea deșeurilor. În fapt, aceștia ar fi raportat către organizațiile de transfer de responsabilitate cantități de deșeuri semnificativ mai mari decât cele reale, iar aceste date ar fi fost acceptate, în scopul îndeplinirii obligațiilor anuale față de producători și al obținerii unor sume de bani în mod fraudulos”, a transmis Poliția Capitalei.

Prin această modalitate, ar fi fost cauzat un prejudiciu în valoare totală de aproximativ 237.000.000 de lei.

Potrivit sursei citate, prejudiciul reprezintă contribuțiile care ar fi trebuit achitate pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri aferente obiectivelor asumate și cele efectiv colectate și valorificate, conform legislației.

Persoanele bănuite de comiterea faptelor au fost depistate și urmează să fie conduse la audieri, urmând ca față de acestea să fie dispuse măsurile legale.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată și spălarea banilor.

