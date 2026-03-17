Prima pagină » Social » Evaluare Națională: Peste 12.000 de elevi au lipsit la simularea la proba de matematică

Evaluare Națională: Peste 12.000 de elevi au lipsit la simularea la proba de matematică

Peste 12.000 de elevi din școlile în care s-a organizat simularea la Evaluarea Națională au lipsit marți de la proba la matematică, arată datele prezentate de Ministerul Educației.
Evaluare Națională: Peste 12.000 de elevi au lipsit la simularea la proba de matematică
Cosmin Pirv
17 mart. 2026, 16:00, Social

Simularea a fost organizată în 4.545 de unități de învățământ, ceea ce reprezintă 97.8% din totalul școlilor gimnaziale.

Au fost prezenți peste 144.300 de elevi, iar din școlile care au organizat simularea au lipsit peste 12.700 de elevi. De asemenea, trei elevi au fost eliminați pentru tentativă de fraudă.

Numărul elevilor de clasa a VIII-a din cele 104 unități care nu au organizat simularea este de peste 5.200. Ministerul Educației și-a anunțat disponibilitatea de a transmite subiecte elaborate la nivel central și de a pune la dispoziție platforma de evaluare digitalizată, pentru ca unitățile care nu organizează in aceste zile simularea probelor scrise ale Evaluării Naționale să le poată susține la o dată ulterioară.

Subiectele și baremele aferente probei de astăzi au fost publicate la ora 15:00.

Simularea probelor scrise continuă miercuri cu proba scrisă la Limba și literatura maternă.

Rezultatele vor fi comunicate individual (nu prin afișare) în data de 30 martie.

