Elevii care nu au susținut simularea Evaluării Naționale în martie o vor face săptămâna viitoare

Elevii care nu au susținut examenele din cadrul simulării Evaluării Naționale în luna martie o vor face la începutul săptămânii viitoare, în perioada 27-29 aprilie.
Cosmin Pirv
24 apr. 2026, 16:26, Social

Ministerul Educației a anunțat că decizia a fost luată la solicitarea școlilor, pentru a sprijini pregătirea elevilor.

Astfel, în perioada 27 – 29 aprilie va avea loc simularea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a în școlile care nu au organizat acest proces în perioada 16 – 18 martie și și-au manifestat intenția în acest sens.

Simularea probelor scrise ale Evaluării Naționale din perioada următoare se va organiza în 38 de unități de învățământ cu nivel gimnazial din județele Dâmbovița, Tulcea, Iași, Gorj, Dolj, Harghita, Ialomița, Argeș, Vaslui, Timiș și din Municipiul București.

Sunt așteptați să participe aproximativ 2.300 de elevi.

Simularea se va desfășura în condiții similare celei din martie: subiectele sunt realizate la nivelul structurilor Ministerului Educației și Cercetării, iar pentru evaluarea lucrărilor se va folosi platforma de evaluare digitalizată.

Rezultatele vor fi anunțate în 8 mai.

Aproximativ o treime dintre elevii care au participat la simularea examenului de Evaluare Națională din martie au obținute note sub 5 la Limba și literatura română și la matematică, arată datele centralizate de Ministerul Educației.

