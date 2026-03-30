Simulare Evaluare Națională: O treime dintre elevi, note sub 5 la Română și Matematică

Aproximativ o treime dintre elevii care au participat la simularea examenului de Evaluare Națională au obținute note sub 5 la Limba și literatura română și la matematică, arată datele centralizate de Ministerul Educației.
Cosmin Pirv
30 mart. 2026, 17:10, Social

Potrivit rezultatelor anunțate luni, peste 30% dintre elevi au obținut note sub 5 la Limba și literatura română. La această disciplină, 8,37% dintre participanți au luat note cuprinse între 9.00 și 10.00.

La matematică, 34,5% dintre elevi au luat note sub 5. Au fost înregistrate și aici note bune, dar numai 3,28% dintre participanți au luat între 9.00 și 10.00.

La Limba și literatura maternă, 13% dintre elevi au luat note sub 5, iar 23,4% note peste 9.00.

Au fost evaluate 145.257 de lucrări la Limba și literatura română, 144.399 la Matematică și 8.766 la Limba și literatura maternă.

Evaluarea lucrărilor s-a derulat în condiții similare cu cele de examen, digitalizat. În acest context, lucrările au fost distribuite aleatoriu evaluatorilor din toată țara.

Rezultatele probelor scrise ale simulării EN VIII se comunică individual, nu prin afișare.

Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții cu elevii, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații în parte, scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare.

Recomandarea video

BREAKING Coaliția de guvernare a prelungit cu trei luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază
G4Media
O țară chinuită degeaba. Încasările guvernului Bolojan din taxe au rămas aproape la fel ca în 2025, după avalanșa de impozite crescute și „reforme”. Gândul prezintă cifrele oficiale
Gandul
Detaliul care i-a șocat pe anchetatori în cazul fetițelor dispărute din Mureș. Ce au descoperit oamenii în zona unde au fost văzute ultima dată
Cancan
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport
O companie vrea să vândă lumina soarelui pe timpul nopții: „Armata este foarte interesată”. Problemele semnalate de ecologiști și astronauți
Libertatea
Nu există a doua șansă pentru ele! Cele 3 zodii care iubesc total, dar nu iartă niciodată trădarea
CSID
Primăria Sector 4 va da 600 de lei pentru carburant sau reducere la transportul public. Cine poate beneficia de acești bani
Promotor