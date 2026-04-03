Rezultate parțiale la simularea examenului de Bacalaureat: Aproape un sfert dintre elevi, note sub 5 la Limba română

Ministerul Educației a anunțat vineri rezultatele după evaluarea a 96.88% dintre lucrări. De asemenea, ministerul a decis vineri extinderea perioadei pentru comunicarea rezultatelor până pe 9 aprilie,

Conform rezultatelor, la Limba și literatura română au fost evaluate 97,2% din totalul lucrărilor. Peste 23% dintre elevi au obținut note sub 5. De asemenea, cele mai multe note, 25,6%, s-au încadrat între 5.00 și 5.99, în timp ce doar 6,5% dintre participanți au luat între 9.00 și 10.00.

La matematică/istorie au fost corectate 98.87% din totalul lucrărilor. Peste 5 au obținut 64,3% dintre participanți. 9% dintre ei au note între 9.00 și 10.00.

La proba la alegere a profilului și specializării, Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană, Biologie vegetală și animală, Chimie, Economie, Fizică, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică, Psihologie, Sociologie, au fost corectate 94,6% dintre lucrări. Aproape 27% au fost evaluate cu note sub 5.

La Limba maternă, 86,4% dintre elevi au luat note peste 5, fiind corectate 94,5% dintre lucrări.

Ministerul Educației anunță că pentru lucrările a căror evaluare este finalizată, rezultatele au fost transmise către inspectoratele școlare, urmând să fie trimise către fiecare unitate de învățământ.

Simularea probelor scrise din cadrul examenului național de bacalaureat a avut loc în perioada 23 – 26 martie 2026, la nivel național, și a fost susținută de elevii din clasele terminale ale ciclului liceal. Simularea a fost organizată în 1.364 de unități de învățământ.