Rezultate parțiale la simularea examenului de Bacalaureat: Aproape un sfert dintre elevi, note sub 5 la Limba română

Ministerul Educației a anunțat vineri rezultatele parțiale la simularea examenului de Bacalaureat, după evaluarea a aproape 97% dintre lucrări. La Limba și literatura română, aproape un sfert dintre participanți au obținut note sub 5.
Cosmin Pirv
03 apr. 2026, 17:12

Ministerul Educației a anunțat vineri rezultatele după evaluarea a 96.88% dintre lucrări. De asemenea, ministerul a decis vineri extinderea perioadei pentru comunicarea rezultatelor până pe 9 aprilie,

Conform rezultatelor, la Limba și literatura română au fost evaluate 97,2% din totalul lucrărilor. Peste 23% dintre elevi au obținut note sub 5. De asemenea, cele mai multe note, 25,6%, s-au încadrat între 5.00 și 5.99, în timp ce doar 6,5% dintre participanți au luat între 9.00 și 10.00.

La matematică/istorie au fost corectate 98.87% din totalul lucrărilor. Peste 5 au obținut 64,3% dintre participanți. 9% dintre ei au note între 9.00 și 10.00.

La proba la alegere a profilului și specializării, Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană, Biologie vegetală și animală, Chimie, Economie, Fizică, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică, Psihologie, Sociologie, au fost corectate 94,6% dintre lucrări. Aproape 27% au fost evaluate cu note sub 5.

La Limba maternă, 86,4% dintre elevi au luat note peste 5, fiind corectate 94,5% dintre lucrări.

Ministerul Educației anunță că pentru lucrările a căror evaluare este finalizată, rezultatele au fost transmise către inspectoratele școlare, urmând să fie trimise către fiecare unitate de învățământ.

Simularea probelor scrise din cadrul examenului național de bacalaureat a avut loc în perioada 23 – 26 martie 2026, la nivel național, și a fost susținută de elevii din clasele terminale ale ciclului liceal. Simularea a fost organizată în 1.364 de unități de învățământ.

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor