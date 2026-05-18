Mașină răsturnată în Bacău: cinci tineri au ajuns la spital după un grav accident rutier

Un grav accident rutier s-a produs, luni seară, în comuna Helegiu din județul Bacău, după ce un autoturism s-a răsturnat în afara carosabilului.
18 mai 2026, 21:54
Cinci persoane, printre care doi minori, au fost rănite și transportate la spital, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău.

La locul intervenției au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD EPA și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. Din cauza numărului de victime, autoritățile au solicitat ulterior și autospeciala pentru transport personal și victime multiple (ATPVM) din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești.

În urma accidentului au fost rănite cinci persoane: doi băieți de 14 și 16 ani, două tinere de 18 și 20 de ani și un bărbat în vârstă de 22 de ani. Toate victimele erau conștiente la sosirea echipajelor de intervenție, însă prezentau diverse traumatisme.

Paramedicii și cadrele medicale au acordat primul ajutor la fața locului, după care victimele au fost transportate la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

Pompierii au intervenit și în vederea eliminării riscului producerii unui incendiu la locul accidentului.

