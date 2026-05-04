Accident pe DN 6: Mașină ieșită de pe carosabil și izbită de un stâlp. O femeie și un copil au ajuns la spital

Două persoane au fost rănite, luni seară, în urma unui accident rutier produs pe DN 6, între localitățile Mihăilești și Gorneni, după ce un autoturism a părăsit partea carosabilă și a lovit un stâlp de electricitate.
Andrei Rachieru
04 mai 2026, 21:18, Social

Potrivit autorităților, în eveniment a fost implicat un singur vehicul, găsit în afara șoselei.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Secției Mihăilești, cu o autospecială de stingere, precum și echipaje medicale SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean. De asemenea, au fost mobilizați polițiști și reprezentanți ai companiei de furnizare a energiei electrice.

Conducătoarea auto, în vârstă de 51 de ani, și o fetiță de aproximativ șapte ani au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spitale din București pentru îngrijiri de specialitate.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor la locul accidentului, în timp ce poliția a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul.

