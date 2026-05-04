Accident pe DN 6: Mașină ieșită de pe carosabil și izbită de un stâlp. O femeie și un copil au ajuns la spital

Potrivit autorităților, în eveniment a fost implicat un singur vehicul, găsit în afara șoselei.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Secției Mihăilești, cu o autospecială de stingere, precum și echipaje medicale SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean. De asemenea, au fost mobilizați polițiști și reprezentanți ai companiei de furnizare a energiei electrice.

Conducătoarea auto, în vârstă de 51 de ani, și o fetiță de aproximativ șapte ani au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spitale din București pentru îngrijiri de specialitate.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor la locul accidentului, în timp ce poliția a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul.