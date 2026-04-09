Accident rutier pe DN 1A, la Boldești-Scăeni. Pompierii intervin pentru salvarea victimelor

UPDATE 2

În respectivul microbuz se aflau 11 persoane.

UPDATE

În urma evaluării medicale, Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat. În prezent, șase persoane sunt asistate medical, anunță ISU Prahova.

Știrea inițială

Un accident rutier produs pe DN 1A, în zona localității Boldești-Scăeni, a mobilizat rapid forțe importante de intervenție din județul Prahova. Pompierii militari au ajuns la fața locului pentru a preveni izbucnirea unor incendii și pentru a acorda primul ajutor victimelor.

Autoritățile au decis activarea Planului Roșu de Intervenție, fiindcă există posibilitatea unui număr mare de persoane rănite. Această măsură permite mobilizarea rapidă a resurselor și coordonarea eficientă a echipajelor implicate.

Pentru gestionarea situației, au fost trimise mai multe echipaje specializate. Printre acestea se află o autospecială de stingere dotată cu echipamente de descarcerare, o autospecială pentru transportul victimelor multiple, o ambulanță de terapie intensivă mobilă cu medic și patru ambulanțe SMURD de tip B2.

Echipajele intervin pentru salvarea persoanelor implicate și pentru limitarea oricăror riscuri suplimentare. Misiunea este în desfășurare, iar autoritățile urmează să ofere informații suplimentare pe măsură ce situația evoluează, potrivit ISU Prahova.